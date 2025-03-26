Мʼясні фрикадельки з кальмарами у шоколадному соусі: рецепт цікавої страви

Національні кухні різних народів світу іноді дивують своїми нестандартними поєднаннями продуктів і цей рецепт – яскравий тому доказ. Фрикадельки з кальмарами у шоколадному соусі – це страва для гурманів, яка поєднує ніжну текстуру морепродуктів із насиченим смаком м'яса та ароматом темного шоколаду.

Поєднання ніжних кальмарів із насиченим м'ясним смаком фрикадельок – це особливість іспанської кухні. Додавання темного шоколаду в соус – цікава гастрономічна традиція, яка нагадує мексиканський моле. Рецептом цієї цікавої страви поділилися на сторінці ericlahuerta.

Інгредієнти

Для фрикадельок:

Свинячий фарш 500 г

Яловичий фарш 500 г

Яйця 1 шт.

Хліб 30 г

Молоко 100 мл

Подрібнена петрушка 1 ст. л

Сіль

Чорний мелений перець

Олія

Для соусу:

Бульйон з морепродуктів 300 мл

Середні кальмари 2 шт.

Середня цибуля 1 шт.

Помідори 2 шт.

Темний шоколад 85 г

Часник 1 зубчик

Мелена паприка 1 ч. л

Оливкова олія 2 ст. л

Приготування:

У великій мисці змішайте свинячий та яловичий фарш, додайте яйце, хліб, попередньо замочений у молоці, подрібнену петрушку, сіль та перець. Ретельно перемішайте до однорідної консистенції. З отриманої маси сформуйте невеликі кульки, обсмажте їх у розігрітій олії до золотистої скоринки та відкладіть. Очистьте кальмари, наріжте їх тонкою соломкою. У глибокій пательні чи каструлі розігрійте оливкову олію, додайте подрібнену цибулю та пасеруйте на середньому вогні близько 20 хв до м'якості. Очистьте помідори від шкірки, наріжте їх дрібними кубиками та додайте до цибулі. Готуйте ще 10 хв, поки маса не стане однорідною. Додайте до пательні нарізані кальмари та тушкуйте ще 5 хв, щоб вони стали м'якими. Викладіть у каструлю фрикадельки, залийте гарячим бульйоном з морепродуктів. Зменшіть вогонь і тушкуйте 20 хв під кришкою. Додайте подрібнений темний шоколад, розмішайте та дайте йому розчинитися в соусі. Готуйте ще 5 хв, щоб смак став гармонійним. Перед подачею страву можна прикрасити свіжою зеленню чи обсмаженими горішками.

Фрикадельки чудово поєднуються з картопляним пюре або рисом.

Фрикадельки з кальмарами у шоколадному соусі – це ідеальне рішення для романтичної вечері чи святкового столу. Незвичайне поєднання інгредієнтів створює багатий смаковий букет. Вишуканий, насичений соус з легкими нотками гіркого шоколаду підкреслює ніжність морепродуктів і робить цю страву справжнім кулінарним шедевром.

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