Мʼясні фрикадельки з кальмарами у шоколадному соусі: рецепт цікавої страви

Національні кухні різних народів світу іноді дивують своїми нестандартними поєднаннями продуктів і цей рецепт – яскравий тому доказ. Фрикадельки з кальмарами у шоколадному соусі – це страва для гурманів, яка поєднує ніжну текстуру морепродуктів із насиченим смаком м'яса та ароматом темного шоколаду.
Поєднання ніжних кальмарів із насиченим м'ясним смаком фрикадельок – це особливість іспанської кухні. Додавання темного шоколаду в соус – цікава гастрономічна традиція, яка нагадує мексиканський моле. Рецептом цієї цікавої страви поділилися на сторінці ericlahuerta.
Інгредієнти
Для фрикадельок:
- Свинячий фарш 500 г
- Яловичий фарш 500 г
- Яйця 1 шт.
- Хліб 30 г
- Молоко 100 мл
- Подрібнена петрушка 1 ст. л
- Сіль
- Чорний мелений перець
- Олія
Для соусу:
- Бульйон з морепродуктів 300 мл
- Середні кальмари 2 шт.
- Середня цибуля 1 шт.
- Помідори 2 шт.
- Темний шоколад 85 г
- Часник 1 зубчик
- Мелена паприка 1 ч. л
- Оливкова олія 2 ст. л
Приготування:
- У великій мисці змішайте свинячий та яловичий фарш, додайте яйце, хліб, попередньо замочений у молоці, подрібнену петрушку, сіль та перець. Ретельно перемішайте до однорідної консистенції.
- З отриманої маси сформуйте невеликі кульки, обсмажте їх у розігрітій олії до золотистої скоринки та відкладіть.
- Очистьте кальмари, наріжте їх тонкою соломкою.
- У глибокій пательні чи каструлі розігрійте оливкову олію, додайте подрібнену цибулю та пасеруйте на середньому вогні близько 20 хв до м'якості.
- Очистьте помідори від шкірки, наріжте їх дрібними кубиками та додайте до цибулі. Готуйте ще 10 хв, поки маса не стане однорідною.
- Додайте до пательні нарізані кальмари та тушкуйте ще 5 хв, щоб вони стали м'якими.
- Викладіть у каструлю фрикадельки, залийте гарячим бульйоном з морепродуктів. Зменшіть вогонь і тушкуйте 20 хв під кришкою.
- Додайте подрібнений темний шоколад, розмішайте та дайте йому розчинитися в соусі. Готуйте ще 5 хв, щоб смак став гармонійним.
- Перед подачею страву можна прикрасити свіжою зеленню чи обсмаженими горішками.
Фрикадельки чудово поєднуються з картопляним пюре або рисом.
Фрикадельки з кальмарами у шоколадному соусі – це ідеальне рішення для романтичної вечері чи святкового столу. Незвичайне поєднання інгредієнтів створює багатий смаковий букет. Вишуканий, насичений соус з легкими нотками гіркого шоколаду підкреслює ніжність морепродуктів і робить цю страву справжнім кулінарним шедевром.
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