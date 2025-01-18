Мʼясні гнізда з ананасами: оригінальний рецепт

Якщо вам подобається поєднання солодкого та солоного, цей рецепт обов'язково підкорить ваше серце. Спробуйте приготувати м'ясні гнізда з ананасами та здивуйте своє оточення кулінарним шедевром.
На сторінці stohantsevayuliia запропонували рецепт страви, яка поєднує у собі солодкий смак ананасів та ситність м’ясного фаршу. Ці м'ясні гнізда з ананасами — незвичайний, але дуже смачний вибір для святкового столу чи просто для того, щоб потішити себе та близьких.
Інгредієнти
- Фарш (свіжий або заморожений)
- 500 г
- Цибуля
- ½ шт.
- Яйце
- 1 шт.
- Панірувальні сухарі
- Сіль
- Перець
- Консервовані ананаси (кільця)
- Майонез (грецький йогурт)
- Часник
- 1-2 зубчики
- Твердий сир
- 100-150 г
Приготування:
- У мисці змішайте фарш з подрібненою цибулею, яйцем, панірувальними сухарями, сіллю та перцем. Ретельно перемішайте масу руками до однорідності.
- Мокрими руками сформуйте з фаршу кульки. Потім обережно притисніть кульки, утворивши поглиблення у центрі — це буде місце для начинки.
- У невеликій мисці змішайте грецький йогурт або сметану з подрібненим часником. Цей соус додасть страві особливого аромату.
- У центр кожного гнізда викладіть трохи соусу. Зверху розмістіть по одному кільцю консервованого ананаса.
- Натріть твердий сир на дрібній тертці та рівномірно розподіліть його поверх ананасів.
- Викладіть гнізда на застелене пергаментом деко та випікайте в розігрітій до 180 °C духовці протягом 25-30 хвилин. Готовість перевірте ножем або шпажкою: фарш повинен бути добре пропеченим.
Поради:
- Якщо ви хочете зробити страву здоровішою, замість майонезу використовуйте грецький йогурт або натуральну сметану. Так ви отримаєте не лише смачну, але й корисну страву, яка може нагадати мініпіцу з ананасами.
Готові м'ясні гнізда виходять соковитими, ароматними та неймовірно смачними. Вони стануть чудовою основною стравою, яку можна подати з овочевим салатом або картопляним пюре.
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