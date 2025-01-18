Мʼясні гнізда з ананасами: оригінальний рецепт

Якщо вам подобається поєднання солодкого та солоного, цей рецепт обов'язково підкорить ваше серце. Спробуйте приготувати м'ясні гнізда з ананасами та здивуйте своє оточення кулінарним шедевром.

На сторінці stohantsevayuliia запропонували рецепт страви, яка поєднує у собі солодкий смак ананасів та ситність м’ясного фаршу. Ці м'ясні гнізда з ананасами — незвичайний, але дуже смачний вибір для святкового столу чи просто для того, щоб потішити себе та близьких.

Інгредієнти Фарш (свіжий або заморожений) 500 г Цибуля ½ шт. Яйце 1 шт. Панірувальні сухарі Сіль Перець Консервовані ананаси (кільця) Майонез (грецький йогурт) Часник 1-2 зубчики Твердий сир 100-150 г

Приготування:

У мисці змішайте фарш з подрібненою цибулею, яйцем, панірувальними сухарями, сіллю та перцем. Ретельно перемішайте масу руками до однорідності. Мокрими руками сформуйте з фаршу кульки. Потім обережно притисніть кульки, утворивши поглиблення у центрі — це буде місце для начинки. У невеликій мисці змішайте грецький йогурт або сметану з подрібненим часником. Цей соус додасть страві особливого аромату. У центр кожного гнізда викладіть трохи соусу. Зверху розмістіть по одному кільцю консервованого ананаса. Натріть твердий сир на дрібній тертці та рівномірно розподіліть його поверх ананасів. Викладіть гнізда на застелене пергаментом деко та випікайте в розігрітій до 180 °C духовці протягом 25-30 хвилин. Готовість перевірте ножем або шпажкою: фарш повинен бути добре пропеченим.

Поради:

Якщо ви хочете зробити страву здоровішою, замість майонезу використовуйте грецький йогурт або натуральну сметану. Так ви отримаєте не лише смачну, але й корисну страву, яка може нагадати мініпіцу з ананасами.

Готові м'ясні гнізда виходять соковитими, ароматними та неймовірно смачними. Вони стануть чудовою основною стравою, яку можна подати з овочевим салатом або картопляним пюре.

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