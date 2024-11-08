М’ясні рулети з грибною начинкою: цікавий рецепт фантастично смачної страви

Ніжні м’ясні рулети з грибною начинкою — це чудовий спосіб урізноманітнити повсякденне меню та здивувати гостей оригінальною стравою.

На сторінці bude_smachno_razom показали, як приготувати смачні рулетики зі свинини, з простою та водночас особливою начинкою — смаженими грибами. Грибна начинка додає страві особливого смаку та аромату. Гриби ідеально поєднуються зі свининою: обсмажені до золотистої скоринки, вони зберігають аромат і додають легкого лісового присмаку, який підсилює соковитість свинини.

Інгредієнти Свині битки 8 шматочків Гриби 6 шт. Цибуля 1 шт. Сир твердий 150 г Курячий бульйон 200 мл Вершки 33% 50 мл Олія Сіль Спеції

Приготування:

За допомогою молотка відбийте нарізане м'ясо. Кожен шматочок м'яса посоліть і поперчіть з двох боків. Наріжте пів цибулини, на тертці натріть печериці та твердий сир. Обсмажте цибулю з печерицями до золотистого кольору. З'єднайте сир із обсмаженими грибами. Посоліть до смаку. На кожний шматочок м'яса викладіть начинку з печериць. Згорніть рулетом кожен шматочок м'яса та зафіксуйте зубочисткою. Обсмажте рулетики з усіх боків приблизно 10 хвилин. На пательні, в якій смажилися рулетики, обсмажте цибулю, печериці та додайте курячий бульйон, вершки, сіль і спеції до смаку та протушкуйте все 3 хвилини. Після обсмаження рулетики з грибами(попередньо знявши зубочистку) слід протушкувати 15 хвилин у бульйоні в духовці за 160°C або на сковорідці під кришкою. Посипте зверху натертим сиром.

Поради:

Замість курячого бульйону можна використати звичайну воду.

Смачного!

Цей рецепт стане ідеальним вибором для господині, яка хоче додати оригінальності до свого столу, потішити близьких новим смаком і продемонструвати свої кулінарні здібності.

Читайте також: