М’ясні рулети з грибною начинкою: цікавий рецепт фантастично смачної страви

Ніжні м’ясні рулети з грибною начинкою — це чудовий спосіб урізноманітнити повсякденне меню та здивувати гостей оригінальною стравою.
На сторінці bude_smachno_razom показали, як приготувати смачні рулетики зі свинини, з простою та водночас особливою начинкою — смаженими грибами. Грибна начинка додає страві особливого смаку та аромату. Гриби ідеально поєднуються зі свининою: обсмажені до золотистої скоринки, вони зберігають аромат і додають легкого лісового присмаку, який підсилює соковитість свинини.
Інгредієнти
- Свині битки
- 8 шматочків
- Гриби
- 6 шт.
- Цибуля
- 1 шт.
- Сир твердий
- 150 г
- Курячий бульйон
- 200 мл
- Вершки 33%
- 50 мл
- Олія
- Сіль
- Спеції
Приготування:
- За допомогою молотка відбийте нарізане м'ясо.
- Кожен шматочок м'яса посоліть і поперчіть з двох боків.
- Наріжте пів цибулини, на тертці натріть печериці та твердий сир.
- Обсмажте цибулю з печерицями до золотистого кольору.
- З'єднайте сир із обсмаженими грибами. Посоліть до смаку.
- На кожний шматочок м'яса викладіть начинку з печериць.
- Згорніть рулетом кожен шматочок м'яса та зафіксуйте зубочисткою.
- Обсмажте рулетики з усіх боків приблизно 10 хвилин.
- На пательні, в якій смажилися рулетики, обсмажте цибулю, печериці та додайте курячий бульйон, вершки, сіль і спеції до смаку та протушкуйте все 3 хвилини.
- Після обсмаження рулетики з грибами(попередньо знявши зубочистку) слід протушкувати 15 хвилин у бульйоні в духовці за 160°C або на сковорідці під кришкою.
- Посипте зверху натертим сиром.
Поради:
- Замість курячого бульйону можна використати звичайну воду.
Смачного!
@bude_smachno_razom Приготуйте ці рулетики зі свинини, додавши до них просту й водночас особливу начинку — смажені гриби Вам знадобиться •свинина биток -8 шматочків • печериці -6 шт • цибуля -1 шт • сир твердий - 150 грм • курячий бульйон(вода) -200 мл • вершки 33% - 50 мл • олія для смаження • сіль за смаком • спеції за смаком Приготування •За допомогою молотка відбиваємо нарізання м'ясо. Кожен шматочок м'яса посолити і поперчити з двох боків. •Готуємо начинку.Нарізаємо пів цибулини , на тертці тремо 3 печериці і тремо 100 грм. сиру. Обсмажити цибулю з печерицями до золотистого кольору. З'єднуємо сир з обсмаженими грибами, солимо за смаком. • На кожний шматочок м'яса викладаємо начинку з печериць. Згортаємо рулетом кожен шматочок м'яса. Зафіксуємо зубочисткою. Обсмажуємо рулетики з усіх боків приблизно 10 хвилин. Для обсмажування використовуйте олію. • Приготуємо бульйон для рулетиків. На пательні, в якій смажилися рулетики, обсмажуємо цибулю, печериці, курячий бульйон (воду), вершки, сіль і спеції за смаком і протушкувати все разом 3 хвилини. • Після обжарювання рулетики з грибами( попередньо знявши зубочистку) слід протушкувати 15 хвилин у бульйоні в духовці при 160° (або на сковорідці під кришкою.) Присипавши зверху натертим сиром. Смачного #крученики#крученикизгрибами#рулетики#рулетикизгрибами#рулет#українськакухня#рецепт ♬ А хто п'є, тому наливайте - Борис Сичевський
Цей рецепт стане ідеальним вибором для господині, яка хоче додати оригінальності до свого столу, потішити близьких новим смаком і продемонструвати свої кулінарні здібності.
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