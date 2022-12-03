М'ясний салат з овочами: смачно та поживно

Це простий спосіб урізноманітнити свій раціон.
Салат - це чудовий варіант обіду чи вечері, і приготувати його можна не лише зі свіжих овочі. Також чудово смакуватиме і салат із різними видами м'яса. Така страва виходить дуже поживною і корисною.
Інгредієнти:
- яловичина - 100 г
- шинка - 75 г
- язик - 200 г
- яйця - 3 шт.
- буряк - 150 г
- картопля - 2 шт.
- солоні огірки - 250 г
- мариновані гриби - 75 г
- рослинна олія - 3 ст. л.
- оцет - 100 мл.
- гірчиця - 1,5 л.
- цукор - 1 ч.л.
Приготування:
М'ясо та язик відваріть окремо до готовності. Язик має тонку шкірку, тому її потрібно зняти. Дайте охолонути.
Картоплю та буряк відваріть. Також з цією метою можна використовувати мультиварку або запекти овочі в духовці, попередньо замотавши їх у фольгу.
Відваріть яйця, дайте їм охолонути та відділіть жовтки від білків.
Наріжте відварене м'ясо, овочі та білки яєць соломкою. Перекладіть все у салатницю.
Заправте салат соусом та перемішайте. За бажанням можна додати улюблену зелень та спеції.
Для соусу:
Варені жовтки перетріть виделкою, додайте до них цукор, гірчицю, сіль, олію та добре перемішайте. Додайте оцет та знову добре перемішайте.
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