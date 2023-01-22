М'ясо по-французьки: класичний рецепт

Вам не доведеться готувати окремо гарнір. Картопля, запечена разом з м'ясом, виходить дуже смачною і соковитою.
М'ясопо-французьки – безпрограшний варіант для святкового столу. Його легко приготувати, а інгредієнти доступні цілий рік. Особливу роль відіграє сир, що входить до складу страви.
Складові:
- картопля – 7 шт (середніх);
- свинина – 600 гр;
- цибуля ріпчаста — 2 шт;
- гриби печериці – 200 гр;
- сир – 200 гр;
- майонез – 150 гр;
- часник – 1 чл;
- паприка – 0,5 чл;
- орегано — 0,5 чл;
- сіль, перець чорний мелений;
Приготування
Свинину наріжте тонкими скибочками та злегка відбийте з двох сторін через харчову плівку. Посоліть, поперчіть, змастіть майонезом і залиште промаринуватися на 15-20 хвилин.
Картоплю очистіть, наріжте тонкими кружечками, промийте у воді, додайте паприку, орегано, часник, сіль, перець, дві столові ложки майонезу. Перемішайте. Гриби помийте та наріжте тонкими пластинами. Сир натріть на великій тертушці, а цибулю наріжте тонкими кільцями.
На дно скляної форми викладіть цибулю та розрівняйте. Потім викладіть на цибулю м'ясо, далі картоплю (сік злийте) та гриби. Сир розділіть на дві частини і зверху посипте однією частиною і змастіть майонезом. Поставте форму в розігріту до 180 градусів духовку на 50-60 хвилин. Дістаньте з духовки, посипте рештою сиру і запікайте ще сім хвилин до красивої золотистої скоринки.
Поради
Сир беріть твердий сортів.
Використовуйте будь-яке м'ясо: свинину, яловичину, курку.
Замість скляної форми, можна випікати на деку.
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