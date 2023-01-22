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М'ясо по-французьки: класичний рецепт

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
18к
Час на прочитання
2 хв
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М'ясо по-французьки: класичний рецепт

Фото: Credits

Вам не доведеться готувати окремо гарнір. Картопля, запечена разом з м'ясом, виходить дуже смачною і соковитою.

М'ясопо-французьки – безпрограшний варіант для святкового столу. Його легко приготувати, а інгредієнти доступні цілий рік. Особливу роль відіграє сир, що входить до складу страви.

Складові:

  • картопля – 7 шт (середніх);
  • свинина – 600 гр;
  • цибуля ріпчаста — 2 шт;
  • гриби печериці – 200 гр;
  • сир – 200 гр;
  • майонез – 150 гр;
  • часник – 1 чл;
  • паприка – 0,5 чл;
  • орегано — 0,5 чл;
  • сіль, перець чорний мелений;

Приготування

Свинину наріжте тонкими скибочками та злегка відбийте з двох сторін через харчову плівку. Посоліть, поперчіть, змастіть майонезом і залиште промаринуватися на 15-20 хвилин.

Картоплю очистіть, наріжте тонкими кружечками, промийте у воді, додайте паприку, орегано, часник, сіль, перець, дві столові ложки майонезу. Перемішайте. Гриби помийте та наріжте тонкими пластинами. Сир натріть на великій тертушці, а цибулю наріжте тонкими кільцями.

На дно скляної форми викладіть цибулю та розрівняйте. Потім викладіть на цибулю м'ясо, далі картоплю (сік злийте) та гриби. Сир розділіть на дві частини і зверху посипте однією частиною і змастіть майонезом. Поставте форму в розігріту до 180 градусів духовку на 50-60 хвилин. Дістаньте з духовки, посипте рештою сиру і запікайте ще сім хвилин до красивої золотистої скоринки.

Поради

Сир беріть твердий сортів.

Використовуйте будь-яке м'ясо: свинину, яловичину, курку.

Замість скляної форми, можна випікати на деку.

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Дата публікації
Перегляди
18к
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