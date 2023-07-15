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М'ясо по-французьки з ананасами: рецепт улюбленої страви

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
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7232
Час на прочитання
1 хв
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М'ясо по-французьки з ананасами: рецепт улюбленої страви

Фото: Credits

Якщо вам подобається поєднання м'яса та фруктів, обов'язково приготуйте м'ясо по-французьки з ананасом.

Соковиті ананаси та твердий сир ідеально підходять до м'яса, роблячи його під час запікання соковитим, м'яким та дуже смачним.

Складники

  • свинина (ошийок) — 500 г;
  • ананас консервований – 8 кілець (250 г);
  • цибуля ріпчаста — 2 шт.;
  • твердий сир – 200 г;
  • маслини (без кісточок);
  • майонез;
  • сіль, перець чорний мелений.

Приготування

Свинину наріжте на порційні шматки за сантиметром завтовшки. Кожен шматочок м'яса накрийте харчовою плівкою та відбийте з двох боків.

Цибулю наріжте півкільцями. Сир натріть на великій тертці.

Застеліть деко пергаментом. Викладіть свинину, кожен шматочок змастіть майонезом, посоліть, поперчіть. Викладіть цибулю, кружечок ананаса, посипте сиром. У середину ананаса покладіть маслину.

Запікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 30-40 хвилин до золотистого кольору.

Поради

  • Замість майонезу можна використовувати сметану чи грецький йогурт.

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Дата публікації
Перегляди
7232
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