М'ясо по-французьки з ананасами: рецепт улюбленої страви

Якщо вам подобається поєднання м'яса та фруктів, обов'язково приготуйте м'ясо по-французьки з ананасом.

Соковиті ананаси та твердий сир ідеально підходять до м'яса, роблячи його під час запікання соковитим, м'яким та дуже смачним.

Складники

свинина (ошийок) — 500 г;

ананас консервований – 8 кілець (250 г);

цибуля ріпчаста — 2 шт.;

твердий сир – 200 г;

маслини (без кісточок);

майонез;

сіль, перець чорний мелений.

Приготування

Свинину наріжте на порційні шматки за сантиметром завтовшки. Кожен шматочок м'яса накрийте харчовою плівкою та відбийте з двох боків.

Цибулю наріжте півкільцями. Сир натріть на великій тертці.

Застеліть деко пергаментом. Викладіть свинину, кожен шматочок змастіть майонезом, посоліть, поперчіть. Викладіть цибулю, кружечок ананаса, посипте сиром. У середину ананаса покладіть маслину.

Запікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 30-40 хвилин до золотистого кольору.

Поради

Замість майонезу можна використовувати сметану чи грецький йогурт.

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