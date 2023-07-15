М'ясо по-французьки з ананасами: рецепт улюбленої страви

Якщо вам подобається поєднання м'яса та фруктів, обов'язково приготуйте м'ясо по-французьки з ананасом.
Соковиті ананаси та твердий сир ідеально підходять до м'яса, роблячи його під час запікання соковитим, м'яким та дуже смачним.
Складники
- свинина (ошийок) — 500 г;
- ананас консервований – 8 кілець (250 г);
- цибуля ріпчаста — 2 шт.;
- твердий сир – 200 г;
- маслини (без кісточок);
- майонез;
- сіль, перець чорний мелений.
Приготування
Свинину наріжте на порційні шматки за сантиметром завтовшки. Кожен шматочок м'яса накрийте харчовою плівкою та відбийте з двох боків.
Цибулю наріжте півкільцями. Сир натріть на великій тертці.
Застеліть деко пергаментом. Викладіть свинину, кожен шматочок змастіть майонезом, посоліть, поперчіть. Викладіть цибулю, кружечок ананаса, посипте сиром. У середину ананаса покладіть маслину.
Запікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 30-40 хвилин до золотистого кольору.
Поради
- Замість майонезу можна використовувати сметану чи грецький йогурт.
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