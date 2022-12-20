М'ясорубка не знадобиться: рецепт рубаних курячих котлет із сиром та помідорами

Ця страва досить просто у приготуванні, вам не знадобиться м'ясорубка і на неї не потрібні суперпродукти. Проте такі котлетки чудово впишуться у святкове меню.
Рубані котлети виходять соковитими та ароматними. Сир поєднується з м'ясом курки та помідором, який надає їм незвичайного смаку.
Інгредієнти :
- куряче філе – 500 г;
- яйце – 1 шт. (велике);
- сметана 20% — 100 г;
- борошно — 30 г;
- сир – 80 г;
- помідор — 1 шт. (свіжий, великий);
- часник – 2 зубчики;
- розпушувач – 0,5 чайної ложки;
- зелена цибуля, петрушка – до смаку;
- сіль за смаком;
- перець чорний мелений — за смаком;
- олія — для смаження.
Приготування:
Куряче філе наріжте дрібними кубиками. Додайте часник, пропущений через прес, яйце, сметану, сіль, перець, борошно, розпушувач. Добре перемішайте.
Дрібно наріжте зелень, очистіть помідор від шкірки і видаліть м'якоть. Додайте овочі до курячого філе, ретельно перемішайте. Дайте масі настоятися 30 хвилин. На розігріту сковороду за допомогою ложки викладайте фарш, обсмажуйте на середньому вогні із закритою кришкою до рум'яної скоринки.
Поради:
- Сир можна взяти будь-який.
- Приправи використовуйте на свій смак.
- До таких котлет підійде будь-який соус.
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