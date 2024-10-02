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Мʼятне печиво: рецепт ароматної та яскравої випічки

Мʼятне печиво: рецепт ароматної та яскравої випічки

Мʼятне печиво / Фото: Credits

Якщо ви ніколи не куштували мʼятне печиво, прийшов час це виправити та приготувати цікаву випічку.

На сторінці katia_cooking_ показали, як приготувати надзвичайно ароматне печиво цікавого кольору.

Інгредієнти

Мʼята (лише листочки)
40 г
Цукор
90 г
Борошно
200 г
Розпушувач
1 ч. л
Вершкове масло
100 г
Яйце
1 шт.

Приготування:

  • Мʼяту промийте та покладіть в блендер, злегка перебийте, додайте цукор і ретельно перебийте ще раз;
  • Додайте яйце та масло, перемішайте;
  • Додайте розпушувач та просіяне борошно;
  • Ретельно все перемішайте;
  • Сформуйте з тіста кульки та викладіть їх на деко застелене пергаментом;
  • Випікайте у розігрітій до 180°C духовці 20 хвилин;

Смачного!

За бажанням можна посипати зверху цукровою пудрою. 

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