Мʼятне печиво: рецепт ароматної та яскравої випічки

Якщо ви ніколи не куштували мʼятне печиво, прийшов час це виправити та приготувати цікаву випічку.
На сторінці katia_cooking_ показали, як приготувати надзвичайно ароматне печиво цікавого кольору.
Інгредієнти
- Мʼята (лише листочки)
- 40 г
- Цукор
- 90 г
- Борошно
- 200 г
- Розпушувач
- 1 ч. л
- Вершкове масло
- 100 г
- Яйце
- 1 шт.
Приготування:
- Мʼяту промийте та покладіть в блендер, злегка перебийте, додайте цукор і ретельно перебийте ще раз;
- Додайте яйце та масло, перемішайте;
- Додайте розпушувач та просіяне борошно;
- Ретельно все перемішайте;
- Сформуйте з тіста кульки та викладіть їх на деко застелене пергаментом;
- Випікайте у розігрітій до 180°C духовці 20 хвилин;
Смачного!
За бажанням можна посипати зверху цукровою пудрою.
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