Корисно для шлунка: рецепт мʼятно-яблучного чаю

Холодна пора року — час, коли хочеться тепла, затишку та смачних напоїв, які не лише зігрівають, а й приносять користь організму.

Один із таких напоїв — м’ятно-яблучний чай. Цей ароматний напій стане чудовим доповненням до вашого раціону, адже він не лише дарує задоволення смаком, а й допомагає підтримати здоров’я шлунка та кишківник. А рецепт напою дали на сторінці meowmeix.

М’ята, яблука та мед — головні компоненти цього чаю — відомі своїми цілющими властивостями. М’ята сприяє полегшенню симптомів синдрому подразненого кишківника та інших розладів травлення, а яблуко та мед працюють як природні пробіотики, що підтримують корисні бактерії у кишківнику. Бонусом до чаю є можливість насолодитися шматочками яблук, які також збагачують організм клітковиною.

Користь інгредієнтів м’ятно-яблучного чаю

М’ята: ця ароматна трава має унікальні властивості, які допомагають розслабляти м’язи травного тракту, знімають спазми та покращують травлення. Регулярне споживання м’яти може значно зменшити здуття, нудоту та біль, пов’язаний із проблемами шлунка.

Яблуко: вони багаті на клітковину, зокрема пектин, який сприяє здоровій роботі кишківника. Шматочки яблука, що входять до складу чаю, працюють як природний пребіотик, забезпечують комфортний стан травної системи та підтримують баланс мікрофлори.

Мед: він є природним антисептиком, який допомагає зменшувати запалення у шлунку. Крім того, мед діє як пробіотик, що стимулює ріст корисних бактерій у кишківнику.

Інгредієнти М’ятний чай 2 пакетики Яблука 2 шт. Свіже листя м’яти Мед 1 ст. л Вода 3-4 склянки

Приготування:

Закип’ятіть воду та підготуйте яблука. Якщо ви використовуєте маленькі яблука, наріжте їх на дрібні шматочки. У невеликій каструлі чи чайнику залийте яблука водою та додайте свіжу м’яту. Доведіть воду до кипіння, зменште вогонь і дайте яблукам покипіти 5 хвилин, щоб вони віддали свій аромат. Додайте м’ятний чай у воду з яблуками та дайте настоятися 10 хвилин. Додайте мед, коли чай трохи охолоне (щоб зберегти всі корисні властивості меду). Розлийте напій у чашки, залишивши шматочки яблук як смачне доповнення.

Окрім користі для здоров’я, м’ятно-яблучний чай — ідеальний напій для вечорів, коли хочеться розслабитися. Його аромат і смак створюють затишну атмосферу, а користь для організму лише підсилює задоволення від кожної чашки.

Спробуйте рецепт уже сьогодні та переконайтеся, що поєднання м’яти, яблука та меду — це не лише смачно, а й корисно.

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