Мафіни з солоним розмарином і медовою олією: ефектна закуска з 7 інгредієнтів

Інгредієнти масло вершкове солоне 60 г + 50 г (для змащування форм) розмарин 3 гілочки молоко 350 мл яйце 3 шт. борошно 190 г сіль 1 ч. л. чорний перець солоне масло 120 г мед 3 ст. л. сіль морська крупна 1 ст. л.

1. Нагрійте 40 г вершкового масла і розмарин у невеликій сковороді на середньому вогні. Готуйте, поки масло не стане коричневим, а розмарин – хрустким, близько 3-4 хвилин. Дістаньте розмарин зі сковороди, дайте йому охолонути, а потім дрібно наріжте обсмажене листя.

2. Встановіть решітку в нижній третині духовки та розігрійте її до 220 градусів. Помістіть до духовки стандартну форму для мафінів.

3. У середній мисці енергійно збийте молоко та яйця до утворення піни близько 1 хвилини. Додайте 20 г олії, 1-2 ст. л. нарізаного розмарину, борошно, сіль і перець та перемішайте вінчиком. Якщо є маленькі грудочки – це нічого.

4. Обережно дістаньте форму з духовки, додайте по 1 ч. л. вершкового масла до кожної чашки форми та розмастіть у них для змазування. Поступово розподіліть тісто між формами, заповнюючи їх приблизно на 3/4. Покладіть до духовки та запікайте 20 хвилин. Зменште температуру духовки до 180 градусів. Випікайте ще 15-20 хвилин, поки вони не стануть повітряними, золотавими і хрусткими.

5. Тим часом приготуйте медову олію. Змішайте 120 г олії та мед.

6. Змішайте 1 ст. л. нарізаного розмарину з морською сіллю. Одразу ж подавайте теплі мафіни з медовим маслом і щіпкою розмаринової солі.

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