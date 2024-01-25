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Мафіни з солоним розмарином і медовою олією: ефектна закуска з 7 інгредієнтів

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
292 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
109
Час на прочитання
2 хв
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Мафіни з солоним розмарином і медовою олією: ефектна закуска з 7 інгредієнтів

Мафіни з солоним розмарином і медовою олією / Фото: Credits

Лише 7 інгредієнтів потрібно, щоб приготувати цю оригінальну закуску, в якій поєднуються сіль, медова насолода й аромат розмарину. Мафіни виходять легкими, повітряними, достатньо особливими для святкової вечері, але доволі простими, щоб зробити будь-яку вечерю буднього дня особливою.

Інгредієнти

масло вершкове солоне
60 г + 50 г (для змащування форм)
розмарин
3 гілочки
молоко
350 мл
яйце
3 шт.
борошно
190 г
сіль
1 ч. л.
чорний перець
солоне масло
120 г
мед
3 ст. л.
сіль морська крупна
1 ст. л.

1. Нагрійте 40 г вершкового масла і розмарин у невеликій сковороді на середньому вогні. Готуйте, поки масло не стане коричневим, а розмарин – хрустким, близько 3-4 хвилин. Дістаньте розмарин зі сковороди, дайте йому охолонути, а потім дрібно наріжте обсмажене листя.
2. Встановіть решітку в нижній третині духовки та розігрійте її до 220 градусів. Помістіть до духовки стандартну форму для мафінів.
3. У середній мисці енергійно збийте молоко та яйця до утворення піни близько 1 хвилини. Додайте 20 г олії, 1-2 ст. л. нарізаного розмарину, борошно, сіль і перець та перемішайте вінчиком. Якщо є маленькі грудочки – це нічого.
4. Обережно дістаньте форму з духовки, додайте по 1 ч. л. вершкового масла до кожної чашки форми та розмастіть у них для змазування. Поступово розподіліть тісто між формами, заповнюючи їх приблизно на 3/4. Покладіть до духовки та запікайте 20 хвилин. Зменште температуру духовки до 180 градусів. Випікайте ще 15-20 хвилин, поки вони не стануть повітряними, золотавими і хрусткими.
5. Тим часом приготуйте медову олію. Змішайте 120 г олії та мед.
6. Змішайте 1 ст. л. нарізаного розмарину з морською сіллю. Одразу ж подавайте теплі мафіни з медовим маслом і щіпкою розмаринової солі.

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