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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
214
Час на прочитання
1 хв

Мафіни з яблуками та корицею: класичний рецепт

Мафіни з яблуками та корицею — це класична випічка з хрусткою скоринкою та ніжною, злегка вологою серединою.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
310 ккал
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Мафіни з яблуками та корицею

Мафіни з яблуками та корицею / © Credits

Їх зручно брати з собою на роботу, дітям до школи або на пікнік як ситний перекус.

Інгредієнти

пшеничне борошно
250 г
курячі яйця
2 шт.
цукор
130 г
кефір
150 мл
вершкове масло
100 г
мелена кориця
1 ч. л.
розпушувач
1,5 ч. л.
сіль
щіпка
яблука
2 шт.

  1. Яблука помийте, очистьте від шкірки, видаліть серцевину та наріжте невеликими кубиками, посипте корицею та перемішайте.

  2. Вершкове масло розтопіть і трохи охолодіть.

  3. У мисці збийте вінчиком яйця з цукром і сіллю до пишної піни.

  4. Влийте кефір, вершкове масло, перемішайте. Всипте просіяне борошно з розпушувачем і швидко перемішайте лопаткою, додайте яблука та ще раз обережно перемішайте.

  5. Розкладіть тісто в силіконові формочки для мафінів на 2/3 об’єму.

  6. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 25–30 хвилин до золотистого кольору.

Поради:

  • Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури.

  • Кефір можна використовувати будь-якої жирності.

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