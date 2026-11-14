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Мафіни з яблуками та корицею: класичний рецепт
Мафіни з яблуками та корицею — це класична випічка з хрусткою скоринкою та ніжною, злегка вологою серединою.
Їх зручно брати з собою на роботу, дітям до школи або на пікнік як ситний перекус.
Інгредієнти
- пшеничне борошно
- 250 г
- курячі яйця
- 2 шт.
- цукор
- 130 г
- кефір
- 150 мл
- вершкове масло
- 100 г
- мелена кориця
- 1 ч. л.
- розпушувач
- 1,5 ч. л.
- сіль
- щіпка
- яблука
- 2 шт.
Яблука помийте, очистьте від шкірки, видаліть серцевину та наріжте невеликими кубиками, посипте корицею та перемішайте.
Вершкове масло розтопіть і трохи охолодіть.
У мисці збийте вінчиком яйця з цукром і сіллю до пишної піни.
Влийте кефір, вершкове масло, перемішайте. Всипте просіяне борошно з розпушувачем і швидко перемішайте лопаткою, додайте яблука та ще раз обережно перемішайте.
Розкладіть тісто в силіконові формочки для мафінів на 2/3 об’єму.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 25–30 хвилин до золотистого кольору.
Поради:
Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури.
Кефір можна використовувати будь-якої жирності.