Мафіни з ягодами та шоколадом: рецепт смачної випічки

Натхненням для рецепта стала публікація фудблогерки Merve Kandemir. Ці мафіни з лісовими ягодами та молочним шоколадом мають надзвичайно ніжну текстуру, яскраву ягідну кислинку, шматочки шоколаду та хрусткий крамбл зверху.

У невеликій мисці з’єднайте вершкове масло, цукор і борошно. Руками чи виделкою перетріть масу до стану крихти. Поставте у холодильник, поки готуєте основне тісто.

У великій мисці збийте яйця з молоком до однорідності. Додайте олію та цукор і ще раз добре перемішайте.

Окремо змішайте просіяне борошно, розпушувач і ванілін.

Поступово додавайте суху суміш до рідкої, перемішайте вінчиком або силіконовою лопаткою до однорідного тіста. Не перемішуйте надто довго, інакше мафіни будуть жорсткими.

У тісто можна частково додати ягоди та шоколад або викладати їх шарами у формочки.

Викладіть у формочки трохи тіста (близько половини об’єму), зверху покладіть ягоди та шоколад, а потім ще трохи тіста. Зверху прикрасьте залишками ягід та посипте крамбл крихтою. Не заповнюйте форми по вінця, максимум на ¾. Інакше тісто може витекти під час випікання.