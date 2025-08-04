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Мафіни з ягодами та шоколадом: рецепт смачної випічки
Якщо ви шукаєте рецепт ніжної домашньої випічки, яка тішитиме не лише смаком, а й виглядом, ці мафіни саме для вас.
Натхненням для рецепта стала публікація фудблогерки Merve Kandemir. Ці мафіни з лісовими ягодами та молочним шоколадом мають надзвичайно ніжну текстуру, яскраву ягідну кислинку, шматочки шоколаду та хрусткий крамбл зверху.
Інгредієнти
Для тіста
Молоко 160 мл
Великі яйця 2 шт.
Рослинна олія (без запаху) 90 мл
Цукор 80 г
Пшеничне борошно 240 г
Розпушувач 10 г (1 пакетик)
Ванілін або ванільний цукор 5 г
Ягіди (чорниця, малина, ожина) 100 г
Молочний шоколад 50–70 г
Для крамбл
М’яке вершкове масло 15 г
Цукор 15 г
Борошно 30 г
Приготування
У невеликій мисці з’єднайте вершкове масло, цукор і борошно. Руками чи виделкою перетріть масу до стану крихти. Поставте у холодильник, поки готуєте основне тісто.
У великій мисці збийте яйця з молоком до однорідності. Додайте олію та цукор і ще раз добре перемішайте.
Окремо змішайте просіяне борошно, розпушувач і ванілін.
Поступово додавайте суху суміш до рідкої, перемішайте вінчиком або силіконовою лопаткою до однорідного тіста. Не перемішуйте надто довго, інакше мафіни будуть жорсткими.
У тісто можна частково додати ягоди та шоколад або викладати їх шарами у формочки.
Викладіть у формочки трохи тіста (близько половини об’єму), зверху покладіть ягоди та шоколад, а потім ще трохи тіста. Зверху прикрасьте залишками ягід та посипте крамбл крихтою. Не заповнюйте форми по вінця, максимум на ¾. Інакше тісто може витекти під час випікання.
Поставте мафіни у розігріту до 175°C духовку. Випікайте 25–30 хв до золотистої скоринки. Готовність перевіряйте дерев’яною шпажкою.
Поради
Якщо використовуєте заморожені ягоди, не розморожуйте їх, щоб уникнути надмірної вологості у тісті.
Можна замінити молочний шоколад на чорний чи білий, залежно від смакових вподобань.
Ці мафіни — гармонія ніжного тіста, ягідної свіжості та легкого хрусту зверху. Ідеальний рецепт, щоб потішити собе солодкими моментами радості.