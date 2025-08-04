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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
66
Час на прочитання
2 хв

Мафіни з ягодами та шоколадом: рецепт смачної випічки

Якщо ви шукаєте рецепт ніжної домашньої випічки, яка тішитиме не лише смаком, а й виглядом, ці мафіни саме для вас.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Мафіни з ягодами та шоколадом

Мафіни з ягодами та шоколадом / © Credits

Натхненням для рецепта стала публікація фудблогерки Merve Kandemir. Ці мафіни з лісовими ягодами та молочним шоколадом мають надзвичайно ніжну текстуру, яскраву ягідну кислинку, шматочки шоколаду та хрусткий крамбл зверху.

Інгредієнти

Для тіста

  • Молоко 160 мл

  • Великі яйця 2 шт.

  • Рослинна олія (без запаху) 90 мл

  • Цукор 80 г

  • Пшеничне борошно 240 г

  • Розпушувач 10 г (1 пакетик)

  • Ванілін або ванільний цукор 5 г

  • Ягіди (чорниця, малина, ожина) 100 г

  • Молочний шоколад 50–70 г

Для крамбл

  • М’яке вершкове масло 15 г

  • Цукор 15 г

  • Борошно 30 г

Приготування

  1. У невеликій мисці з’єднайте вершкове масло, цукор і борошно. Руками чи виделкою перетріть масу до стану крихти. Поставте у холодильник, поки готуєте основне тісто.

  2. У великій мисці збийте яйця з молоком до однорідності. Додайте олію та цукор і ще раз добре перемішайте.

  3. Окремо змішайте просіяне борошно, розпушувач і ванілін.

  4. Поступово додавайте суху суміш до рідкої, перемішайте вінчиком або силіконовою лопаткою до однорідного тіста. Не перемішуйте надто довго, інакше мафіни будуть жорсткими.

  5. У тісто можна частково додати ягоди та шоколад або викладати їх шарами у формочки.

  6. Викладіть у формочки трохи тіста (близько половини об’єму), зверху покладіть ягоди та шоколад, а потім ще трохи тіста. Зверху прикрасьте залишками ягід та посипте крамбл крихтою. Не заповнюйте форми по вінця, максимум на ¾. Інакше тісто може витекти під час випікання.

  7. Поставте мафіни у розігріту до 175°C духовку. Випікайте 25–30 хв до золотистої скоринки. Готовність перевіряйте дерев’яною шпажкою.

Поради

  • Якщо використовуєте заморожені ягоди, не розморожуйте їх, щоб уникнути надмірної вологості у тісті.

  • Можна замінити молочний шоколад на чорний чи білий, залежно від смакових вподобань.

Ці мафіни — гармонія ніжного тіста, ягідної свіжості та легкого хрусту зверху. Ідеальний рецепт, щоб потішити собе солодкими моментами радості.

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