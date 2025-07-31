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Мафіни з кабачками, сиром і шинкою: рецепт оригінальної закуски
Красиві овочеві мафіни з апетитною начинкою можна подати до супу або чаю, їх зручно взяти з собою на роботу або в дорогу.
Готуються швидко, легко і виходять усередині дуже м'якими, соковитими і смачними як у гарячому, так і в холодному вигляді.
Інгредієнти
- кабачки
- 300 г
- яйця курячі
- 2 шт.
- борошно пшеничне
- 70 г
- сир твердий
- 60 г
- шинка
- 70 г
- помідори
- ½ шт.
- розпушувач
- на кінчику ножа
- перець чорний мелений
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- сіль
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- олія
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Кабачок натріть на великій тертці, посоліть і залиште на 5-10 хвилин, потім руками відіжміть від рідини.
Сир натріть на середню тертку.
Помідор і шинку наріжте на дрібні кубики.
До кабачків додайте яйця, твердий сир, шинку, помідор, борошно, розпушувач, перець чорний мелений, сіль і перемішайте.
Формочки змастіть олією, розкладіть масу по формочках.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 30-35 хвилин.
Поради:
Кабачки за потреби очистьте від шкірки, якщо вона жорстка.