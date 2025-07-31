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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
197
Час на прочитання
1 хв

Мафіни з кабачками, сиром і шинкою: рецепт оригінальної закуски

Красиві овочеві мафіни з апетитною начинкою можна подати до супу або чаю, їх зручно взяти з собою на роботу або в дорогу.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 год. 5 хв.
Харчова цінність на 100 г
145 ккал
Мафіни з кабачками сиром і шинкою

Мафіни з кабачками сиром і шинкою / © Credits

Готуються швидко, легко і виходять усередині дуже м'якими, соковитими і смачними як у гарячому, так і в холодному вигляді.

Інгредієнти

кабачки
300 г
яйця курячі
2 шт.
борошно пшеничне
70 г
сир твердий
60 г
шинка
70 г
помідори
½ шт.
розпушувач
на кінчику ножа
перець чорний мелений
сіль
олія

  1. Кабачок натріть на великій тертці, посоліть і залиште на 5-10 хвилин, потім руками відіжміть від рідини.

  2. Сир натріть на середню тертку.

  3. Помідор і шинку наріжте на дрібні кубики.

  4. До кабачків додайте яйця, твердий сир, шинку, помідор, борошно, розпушувач, перець чорний мелений, сіль і перемішайте.

  5. Формочки змастіть олією, розкладіть масу по формочках.

  6. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 30-35 хвилин.

Поради:

  • Кабачки за потреби очистьте від шкірки, якщо вона жорстка.

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Дата публікації
Кількість переглядів
197
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