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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
90
Час на прочитання
1 хв

Мафіни з кабачком і сиром: рецепт смачного й корисного сніданку

Мафіни з кабачком і сиром — це смачно й корисно.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
270 ккал
Коментарі
Мафіни з кабачками та сиром

Мафіни з кабачком і сиром / © Credits

Готуються дуже швидко, чудово підійдуть на сніданок, як перекус або замість хліба до перших страв.

Інгредієнти

кабачок
200 г
куряче яйце
1 шт.
твердий сир
40 г
молоко
30 мл
пшеничне борошно
2 ст. л. (з верхом)
манна крупа
1 ст. л.
олія
25 мл
розпушувач
7 г
часник
1 зубчик
мелений чорний перець
сіль
зелень (кріп, петрушка)

  1. Кабачок натріть на крупній тертці, злегка посоліть і залиште на 5–10 хв, потім відтисніть зайву рідину.

  2. Твердий сир натріть на середній тертці.

  3. Часник очистьте та пропустіть через прес.

  4. Зелень промийте, обсушіть і подрібніть.

  5. Яйце та молоко збийте віничком.

  6. До миски викладіть кабачок, влийте яйце з молоком, олію, додайте манну крупу, розпушувач, борошно, твердий сир, зелень, часник, мелений чорний перець, посоліть і добре перемішайте.

  7. Тісто має вийти консистенції густої сметани.

  8. Розкладіть тісто до формочок, заповнюючи їх на 2/3 об’єму.

  9. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці за температури 180 градусів протягом 25–30 хв. Дайте мафінам трохи охолонути та вийміть із формочок.

Поради:

  • Якщо тісто занадто густе, додайте трохи молока, а якщо рідке — борошна.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
90
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