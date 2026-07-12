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Мафіни з кабачком і сиром: рецепт смачного й корисного сніданку
Мафіни з кабачком і сиром — це смачно й корисно.
Готуються дуже швидко, чудово підійдуть на сніданок, як перекус або замість хліба до перших страв.
Інгредієнти
- кабачок
- 200 г
- куряче яйце
- 1 шт.
- твердий сир
- 40 г
- молоко
- 30 мл
- пшеничне борошно
- 2 ст. л. (з верхом)
- манна крупа
- 1 ст. л.
- олія
- 25 мл
- розпушувач
- 7 г
- часник
- 1 зубчик
- мелений чорний перець
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- сіль
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- зелень (кріп, петрушка)
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Кабачок натріть на крупній тертці, злегка посоліть і залиште на 5–10 хв, потім відтисніть зайву рідину.
Твердий сир натріть на середній тертці.
Часник очистьте та пропустіть через прес.
Зелень промийте, обсушіть і подрібніть.
Яйце та молоко збийте віничком.
До миски викладіть кабачок, влийте яйце з молоком, олію, додайте манну крупу, розпушувач, борошно, твердий сир, зелень, часник, мелений чорний перець, посоліть і добре перемішайте.
Тісто має вийти консистенції густої сметани.
Розкладіть тісто до формочок, заповнюючи їх на 2/3 об’єму.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці за температури 180 градусів протягом 25–30 хв. Дайте мафінам трохи охолонути та вийміть із формочок.
Поради:
Якщо тісто занадто густе, додайте трохи молока, а якщо рідке — борошна.