Макарони з сиром, запечені у формах для мафінів: рецепт оригінальної закуски

Макарони з сиром можна запекти в маленьких формах, тоді цю улюблену страву можна подавати як закуску або брати з собою на роботу як перекушування.

Макарони з сиром люблять усі, а якщо запекти їх у духовці, страву можна їсти кілька днів і вона буде смачною навіть холодною. Для зручності краще запікати у формах для мафінів.

Cкладники

паста (краще дрібна) — 500 г

вершкове масло — 3 ст. л.

цибуля — 1 шт. (невелика)

часнику — 2 зубчики

борошно — чверть склянки

молоко — 2 з половиною склянки

каєнський перць — на кінчику ножа

сіль та свіжомелений чорний перець

твердий тертий білий сир — 2 склянки

твердий тертий жовтий сир — 2 склянки

Підготування

Подрібніть цибулю та часник.

Зваріть пасту, злийте воду та висушіть її.

Приготування

Розігрійте духовку до 180 градусів. Змастіть форми для міні-мафінів олією.

Розтопіть вершкове масло, додайте цибулю і пасеруйте до прозорості, від 4 до 5 хвилин. Додайте часник і готуйте до появи аромату, ще 1 хвилину.

Насипте борошно в каструлю і готуйте ще 2 хвилини, постійно помішуючи.

Додайте молоко та доведіть суміш до кипіння на середньому вогні, періодично помішуючи.

Приправте соус каєнським перцем, сіллю та перцем. Зніміть каструлю з вогню та додайте білий сир та півтори чашки жовтого сиру. Перемішуйте, поки суміш не розтане.

Додайте приготовані макарони і перемішайте, поки вони не будуть рівномірно покриті соусом. Розкладіть суміш по формах.

Посипте формочки сиром, що залишився. Запікайте, поки сир не розплавиться і шматочки не стануть золотистими, від 17 до 20 хвилин.

Дайте шматочкам охолонути протягом 15 хвилин, перш ніж виймати їх із форми та подавати на стіл.

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