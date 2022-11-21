Макарони з сиром, запечені у формах для мафінів: рецепт оригінальної закуски

Макарони з сиром можна запекти в маленьких формах, тоді цю улюблену страву можна подавати як закуску або брати з собою на роботу як перекушування.
Макарони з сиром люблять усі, а якщо запекти їх у духовці, страву можна їсти кілька днів і вона буде смачною навіть холодною. Для зручності краще запікати у формах для мафінів.
Cкладники
- паста (краще дрібна) — 500 г
- вершкове масло — 3 ст. л.
- цибуля — 1 шт. (невелика)
- часнику — 2 зубчики
- борошно — чверть склянки
- молоко — 2 з половиною склянки
- каєнський перць — на кінчику ножа
- сіль та свіжомелений чорний перець
- твердий тертий білий сир — 2 склянки
- твердий тертий жовтий сир — 2 склянки
Підготування
Подрібніть цибулю та часник.
Зваріть пасту, злийте воду та висушіть її.
Приготування
Розігрійте духовку до 180 градусів. Змастіть форми для міні-мафінів олією.
Розтопіть вершкове масло, додайте цибулю і пасеруйте до прозорості, від 4 до 5 хвилин. Додайте часник і готуйте до появи аромату, ще 1 хвилину.
Насипте борошно в каструлю і готуйте ще 2 хвилини, постійно помішуючи.
Додайте молоко та доведіть суміш до кипіння на середньому вогні, періодично помішуючи.
Приправте соус каєнським перцем, сіллю та перцем. Зніміть каструлю з вогню та додайте білий сир та півтори чашки жовтого сиру. Перемішуйте, поки суміш не розтане.
Додайте приготовані макарони і перемішайте, поки вони не будуть рівномірно покриті соусом. Розкладіть суміш по формах.
Посипте формочки сиром, що залишився. Запікайте, поки сир не розплавиться і шматочки не стануть золотистими, від 17 до 20 хвилин.
Дайте шматочкам охолонути протягом 15 хвилин, перш ніж виймати їх із форми та подавати на стіл.
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