Макаронна бабка з бананом: незвичний рецепт солодкої запіканки

Якщо у вашому холодильнику знайшлися вчорашні макарони та ви не знаєте, як їх використати, пропонуємо приготувати ароматну та смачну запіканку.
На сторінці bude_smachno_razom розповили, як за декілька хвилин приготувати макаронну бабку з бананом. Це універсальна страва, яка легко готується та підходить як для швидкого сніданку, так і для приємного перекусу.
Інгредієнти
- Спагеті
- 200 г
- Сир кисломолочний
- 200 г
- Цукор
- 100 г
- Ванільний цукор
- 1 пакетик
- Яйця
- 4 шт.
- Молоко
- 50 мл.
- Банан
- 1 шт.
- Вершкове масло
- 20 г
Приготування:
- Відваріть спагеті до готовності. Якщо ви використовуєте залишки макаронів, просто пропустіть цей крок. Важливо, щоб макарони були добре охолоджені.
- У мисці збийте яйця з цукром і ванільним цукром, додайте молоко. Збийте суміш до утворення пишної піни, це зробить запіканку легкою та пухкою.
- Наріжте банан на дрібні шматочки та додайте до збитої маси разом з сиром.
- Додайте спагеті до яєчно-сирної суміші, ретельно перемішайте, щоб усі інгредієнти рівномірно розподілилися.
- Змастіть форму для запікання вершковим маслом, щоб запіканка не прилипала та мала апетитну золотисту скоринку.
- Вилийте суміш у підготовлену форму та поставте у розігріту до 180°C духовку. Запікайте протягом 30-40 хвилин, доки верхівка не стане золотистою.
- Подавайте її теплою, адже саме в такому вигляді найкраще розкривається її аромат і текстура.
Поради:
- Можна додати улюблені сухофрукти чи горіхи для ще більш насиченого смаку.
- Щоб запіканка залишилася м'якою, перевіряйте готовність дерев’яною шпажкою.
- Запіканка гарно смакуватиме зі сметаною, йогуртом або навіть з ложкою згущеного молока.
@bude_smachno_razom Готуємо смачну макарону бабку з бананом Якщо у вас залишилися вчорашні макарони, скористайтеся цим рецептом Це універсальна макаронна запіканка. Готується швидко та легко, що є суттєвою перевагою цієї страви. Вам знадобиться • спагеті (спагеті) - 200 грм • сир кисломолочний -200 грм • цукор -100 грм • ванільний цукор - пачка • яйця -4 шт • молоко - 50 мл • банан -1 шт • вершкове масло -20 грм Приготування • Спочатку макарони потрібно попередньо відварити до готовності. • Яйця збийте з цукром, ванільним цукром , молоком до пишної піни. В отриману масу добавте нарізаний банан ( ізюм) і спагеті змішати. • Форму для запікання змазати вершковим маслом та викласти в неї макарони. • Запікати потрібно при температурі 180градусів 30-40 хвилин. Смачного #запіканка#бабка#сирназапіканка#макароназапіканка#рекомендаціяукраїна ♬ оригінальний звук - Song_Ukraine_Music
Цей легкий рецепт – чудовий приклад того, як звичайні макарони можуть стати смачним і оригінальним десертом. Запіканка стане чудовим доповненням до чаю, кави та точно сподобається як дітям, так і дорослим.
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