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Макаронна бабка з бананом: незвичний рецепт солодкої запіканки

Макаронна бабка з бананом: незвичний рецепт солодкої запіканки

Макаронна бабка / Фото: Credits

Якщо у вашому  холодильнику знайшлися вчорашні макарони та ви не знаєте, як їх використати, пропонуємо приготувати ароматну та смачну запіканку.

На сторінці bude_smachno_razom розповили, як за декілька хвилин приготувати макаронну бабку з бананом. Це універсальна страва, яка легко готується та підходить як для швидкого сніданку, так і для приємного перекусу.

Інгредієнти

Спагеті 
200 г
Сир кисломолочний  
200 г
Цукор 
100 г
Ванільний цукор 
1 пакетик
Яйця  
4 шт.
Молоко  
50 мл.
Банан 
1 шт.
Вершкове масло  
20 г

Приготування:

  1. Відваріть спагеті до готовності. Якщо ви використовуєте залишки макаронів, просто пропустіть цей крок. Важливо, щоб макарони були добре охолоджені.
  2. У мисці збийте яйця з цукром і ванільним цукром, додайте молоко. Збийте суміш до утворення пишної піни, це зробить запіканку легкою та пухкою.
  3. Наріжте банан на дрібні шматочки та додайте до збитої маси разом з сиром. 
  4. Додайте спагеті до яєчно-сирної суміші, ретельно перемішайте, щоб усі інгредієнти рівномірно розподілилися.
  5. Змастіть форму для запікання вершковим маслом, щоб запіканка не прилипала та мала апетитну золотисту скоринку.
  6. Вилийте суміш у підготовлену форму та поставте у розігріту до 180°C духовку. Запікайте протягом 30-40 хвилин, доки верхівка не стане золотистою.
  7. Подавайте її теплою, адже саме в такому вигляді найкраще розкривається її аромат і текстура. 

Поради:

  • Можна додати улюблені сухофрукти чи горіхи для ще більш насиченого смаку.
  • Щоб запіканка залишилася м'якою, перевіряйте готовність дерев’яною шпажкою.
  • Запіканка гарно смакуватиме зі сметаною, йогуртом або навіть з ложкою згущеного молока.
@bude_smachno_razom Готуємо смачну макарону бабку з бананом Якщо у вас залишилися вчорашні макарони, скористайтеся цим рецептом Це універсальна макаронна запіканка. Готується швидко та легко, що є суттєвою перевагою цієї страви. Вам знадобиться • спагеті (спагеті) - 200 грм • сир кисломолочний -200 грм • цукор -100 грм • ванільний цукор - пачка • яйця -4 шт • молоко - 50 мл • банан -1 шт • вершкове масло -20 грм Приготування • Спочатку макарони потрібно попередньо відварити до готовності. • Яйця збийте з цукром, ванільним цукром , молоком до пишної піни. В отриману масу добавте нарізаний банан ( ізюм) і спагеті змішати. • Форму для запікання змазати вершковим маслом та викласти в неї макарони. • Запікати потрібно при температурі 180градусів 30-40 хвилин. Смачного #запіканка#бабка#сирназапіканка#макароназапіканка#рекомендаціяукраїна ♬ оригінальний звук - Song_Ukraine_Music

Цей легкий рецепт – чудовий приклад того, як звичайні макарони можуть стати смачним і оригінальним десертом. Запіканка стане чудовим доповненням до чаю, кави та точно сподобається як дітям, так і дорослим.

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