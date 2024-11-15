Макаронна бабка з бананом: незвичний рецепт солодкої запіканки

Якщо у вашому холодильнику знайшлися вчорашні макарони та ви не знаєте, як їх використати, пропонуємо приготувати ароматну та смачну запіканку.

На сторінці bude_smachno_razom розповили, як за декілька хвилин приготувати макаронну бабку з бананом. Це універсальна страва, яка легко готується та підходить як для швидкого сніданку, так і для приємного перекусу.

Інгредієнти Спагеті 200 г Сир кисломолочний 200 г Цукор 100 г Ванільний цукор 1 пакетик Яйця 4 шт. Молоко 50 мл. Банан 1 шт. Вершкове масло 20 г

Приготування:

Відваріть спагеті до готовності. Якщо ви використовуєте залишки макаронів, просто пропустіть цей крок. Важливо, щоб макарони були добре охолоджені. У мисці збийте яйця з цукром і ванільним цукром, додайте молоко. Збийте суміш до утворення пишної піни, це зробить запіканку легкою та пухкою. Наріжте банан на дрібні шматочки та додайте до збитої маси разом з сиром. Додайте спагеті до яєчно-сирної суміші, ретельно перемішайте, щоб усі інгредієнти рівномірно розподілилися. Змастіть форму для запікання вершковим маслом, щоб запіканка не прилипала та мала апетитну золотисту скоринку. Вилийте суміш у підготовлену форму та поставте у розігріту до 180°C духовку. Запікайте протягом 30-40 хвилин, доки верхівка не стане золотистою. Подавайте її теплою, адже саме в такому вигляді найкраще розкривається її аромат і текстура.

Поради:

Можна додати улюблені сухофрукти чи горіхи для ще більш насиченого смаку.

Щоб запіканка залишилася м'якою, перевіряйте готовність дерев’яною шпажкою.

Запіканка гарно смакуватиме зі сметаною, йогуртом або навіть з ложкою згущеного молока.

♬ оригінальний звук - Song_Ukraine_Music @bude_smachno_razom Готуємо смачну макарону бабку з бананом Якщо у вас залишилися вчорашні макарони, скористайтеся цим рецептом Це універсальна макаронна запіканка. Готується швидко та легко, що є суттєвою перевагою цієї страви. Вам знадобиться • спагеті (спагеті) - 200 грм • сир кисломолочний -200 грм • цукор -100 грм • ванільний цукор - пачка • яйця -4 шт • молоко - 50 мл • банан -1 шт • вершкове масло -20 грм Приготування • Спочатку макарони потрібно попередньо відварити до готовності. • Яйця збийте з цукром, ванільним цукром , молоком до пишної піни. В отриману масу добавте нарізаний банан ( ізюм) і спагеті змішати. • Форму для запікання змазати вершковим маслом та викласти в неї макарони. • Запікати потрібно при температурі 180градусів 30-40 хвилин. Смачного #запіканка #бабка #сирназапіканка #макароназапіканка #рекомендаціяукраїна

Цей легкий рецепт – чудовий приклад того, як звичайні макарони можуть стати смачним і оригінальним десертом. Запіканка стане чудовим доповненням до чаю, кави та точно сподобається як дітям, так і дорослим.

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