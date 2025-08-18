ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
80
Час на прочитання
1 хв

Макарони з овочами: рецепт швидкої вечері

Макарони з овочами — це апетитна, соковита і ситна страва. Для її приготування вам знадобиться не більше 30 хвилин, оскільки всі інгредієнти готуються в одній сковороді.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
150 ккал
Макарони з овочами

Макарони з овочами / © Credits

Страва чудово підійде як гарнір до м'яса або риби.

Інгредієнти

макарони з твердих сортів пшениці
250 г
цукіні
1 шт.
перець болгарський
2 шт.
помідори
2 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
морква
1 шт.
часник
2 зубчики
куркума
1/3 ч. л.
перець чорний мелений
олія
вода

  1. Цукіні наріжте великими кубиками.

  2. У перця видаліть плодоніжку, насіння і наріжте соломкою.

  3. Цибулю, моркву очистьте і наріжте невеликими кубиками.

  4. Часник очистьте і подрібніть.

  5. Помідори опустіть на 1-2 хвилини в окріп, потім у холодну воду й очистіть від шкірки.

  6. На пательню влийте олію, обсмажте цибулю до м'якості, додайте часник, моркву і тушкуйте 5-7 хвилин, потім цукіні, перець болгарський, куркуму, томатне пюре, перець чорний мелений, сіль, перемішайте, влийте воду, щоб вона не повністю вкривала макарони. Накрийте кришкою і тушкуйте на мінімальному вогні 10-12 хвилин до готовності.

Поради:

  • Макарони можна посипати зеленню на свій смак.

  • Замість цукіні можна використовувати кабачки або баклажани.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie