Макарони з овочами: рецепт швидкої вечері
Макарони з овочами — це апетитна, соковита і ситна страва. Для її приготування вам знадобиться не більше 30 хвилин, оскільки всі інгредієнти готуються в одній сковороді.
Страва чудово підійде як гарнір до м'яса або риби.
Інгредієнти
- макарони з твердих сортів пшениці
- 250 г
- цукіні
- 1 шт.
- перець болгарський
- 2 шт.
- помідори
- 2 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- часник
- 2 зубчики
- куркума
- 1/3 ч. л.
- перець чорний мелений
-
- олія
-
- вода
-
Цукіні наріжте великими кубиками.
У перця видаліть плодоніжку, насіння і наріжте соломкою.
Цибулю, моркву очистьте і наріжте невеликими кубиками.
Часник очистьте і подрібніть.
Помідори опустіть на 1-2 хвилини в окріп, потім у холодну воду й очистіть від шкірки.
На пательню влийте олію, обсмажте цибулю до м'якості, додайте часник, моркву і тушкуйте 5-7 хвилин, потім цукіні, перець болгарський, куркуму, томатне пюре, перець чорний мелений, сіль, перемішайте, влийте воду, щоб вона не повністю вкривала макарони. Накрийте кришкою і тушкуйте на мінімальному вогні 10-12 хвилин до готовності.
Поради:
Макарони можна посипати зеленню на свій смак.
Замість цукіні можна використовувати кабачки або баклажани.