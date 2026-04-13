Маковий пляцок — як приготувати ніжний сирний десерт, який має вигляд, мов із кондитерської
Маковий пляцок із ніжною сирною начинкою має повітряну основу, кремову текстуру та делікатний акцент, який робить його ідеальним варіантом як для буденного чаювання, так і для особливих моментів.
Українська випічка завжди вирізнялася щедрістю смаків і душевністю. Мак — один із тих інгредієнтів, який додає десертам характеру, трохи ностальгії, святковості та багато задоволення.
Цей маковий пляцок, про рецепт якого розповіли на сторінці mil_alexx_pp, — сучасна інтерпретація класики. Він поєднує розсипчасту основу з ніжною сирною масою, доповненою маком.
Інгредієнти
Для основи
яйце — 1,5 шт.
цукор — 75 г
вершкове масло — 150 г
пшеничне борошно — 330 г
розпушувач — 12 г
Для сирного шару
кисломолочний сир — 700 г
яйця — 3 шт.
цукор — 200 г
ванільний цукор — 10 г
крохмаль (краще кукурудзяний) — 3 ст. л
мак (сухий) — 150 г
Приготування
Залийте мак окропом і проваріть 15–20 хв. Потім злийте воду.
У мисці змішайте цукор і яйця, потім збийте вінчиком.
Додайте розтоплене вершкове масло та перемішайте.
Всипте борошно та розпушувач і замісіть однорідне м’яке тісто.
Викладіть тісто у форму, застелену пергаментом.
Руками сформуйте рівне дно та високі бортики.
У великій мисці з’єднайте сир, яйця, цукор і ванільний цукор.
Перебийте до кремової консистенції.
Додайте крохмаль і мак, ретельно перемішайте до однорідності.
Вилийте сирно-макову масу у форму з основою.
Випікайте у розігрітій до 170°C духовці 45–50 хв.
Після випікання дайте пляцку повністю охолонути, а потім поставте у холодильник на 1–2 години.
Начинка має добре застигнути, тож не поспішайте нарізати.
Цей десерт вимагає терпіння, і саме воно винагороджується ідеальною текстурою. Завдяки крохмалю сирний шар тримає форму, а мак додає легкого горіхового посмаку. Ще один плюс — універсальність, адже він підходить для сніданку, ідеальний як перекус і доречний навіть як легкий десерт після обіду.
Маковий пляцок — це той випадок, коли прості інгредієнти створюють щось по-справжньому особливе. Він не потребує складних технік, але дарує фантастичний. Ідеальний баланс ніжності, солодкості та текстура роблять його рецептом, до якого захочеться повертатися знову й знову.