Українська випічка завжди вирізнялася щедрістю смаків і душевністю. Мак — один із тих інгредієнтів, який додає десертам характеру, трохи ностальгії, святковості та багато задоволення.

Цей маковий пляцок, про рецепт якого розповіли на сторінці mil_alexx_pp, — сучасна інтерпретація класики. Він поєднує розсипчасту основу з ніжною сирною масою, доповненою маком.

Інгредієнти

Для основи

яйце — 1,5 шт.

цукор — 75 г

вершкове масло — 150 г

пшеничне борошно — 330 г

розпушувач — 12 г

Для сирного шару

кисломолочний сир — 700 г

яйця — 3 шт.

цукор — 200 г

ванільний цукор — 10 г

крохмаль (краще кукурудзяний) — 3 ст. л

мак (сухий) — 150 г

Приготування

Залийте мак окропом і проваріть 15–20 хв. Потім злийте воду. У мисці змішайте цукор і яйця, потім збийте вінчиком. Додайте розтоплене вершкове масло та перемішайте. Всипте борошно та розпушувач і замісіть однорідне м’яке тісто. Викладіть тісто у форму, застелену пергаментом. Руками сформуйте рівне дно та високі бортики. У великій мисці з’єднайте сир, яйця, цукор і ванільний цукор. Перебийте до кремової консистенції. Додайте крохмаль і мак, ретельно перемішайте до однорідності. Вилийте сирно-макову масу у форму з основою. Випікайте у розігрітій до 170°C духовці 45–50 хв. Після випікання дайте пляцку повністю охолонути, а потім поставте у холодильник на 1–2 години. Начинка має добре застигнути, тож не поспішайте нарізати.

Цей десерт вимагає терпіння, і саме воно винагороджується ідеальною текстурою. Завдяки крохмалю сирний шар тримає форму, а мак додає легкого горіхового посмаку. Ще один плюс — універсальність, адже він підходить для сніданку, ідеальний як перекус і доречний навіть як легкий десерт після обіду.

Маковий пляцок — це той випадок, коли прості інгредієнти створюють щось по-справжньому особливе. Він не потребує складних технік, але дарує фантастичний. Ідеальний баланс ніжності, солодкості та текстура роблять його рецептом, до якого захочеться повертатися знову й знову.