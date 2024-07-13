Малиново-сирний десерт: рецепт без випічки

Оригінальне оформлення в келиху, ніжний сирний крем із прошарками печива і малинового джему потішить вас своїм чудовим смаком і зробить його улюбленим не тільки для дітей, але і для дорослих.
Цей легкий десерт готується без випічки.
Інгредієнти
- сир 5%
- 250 г
- печиво пісочне
- 100 г
- сметана 20%
- 120 г
- цукрова пудра
- 50 г
- джем малиновий
- 200 г
- З'єднайте сир, сметану та цукрову пудру. Збийте міксером до однорідної маси і викладіть у кондитерський мішок.
- Печиво покладіть у пакет і подрібніть за допомогою качалки до пісочної крихти.
- На дно келиха відсадіть сирний крем, викладіть крихту з печива, потім джем і точно повторіть ще раз, перекладаючи шар догори.
Поради:
- Десерт можна викласти у креманку.
- Джем використовуйте будь-який.
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