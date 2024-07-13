Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Малиново-сирний десерт: рецепт без випічки

Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
195 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
213
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Малиново-сирний десерт: рецепт без випічки

Малиново-сирний десерт / Фото: Credits

Оригінальне оформлення в келиху, ніжний сирний крем із прошарками печива і малинового джему потішить вас своїм чудовим смаком і зробить його улюбленим не тільки для дітей, але і для дорослих.

Цей легкий десерт готується без випічки.

Інгредієнти

сир 5%
250 г
печиво пісочне
100 г
сметана 20%
120 г
цукрова пудра
50 г
джем малиновий
200 г
  1. З'єднайте сир, сметану та цукрову пудру. Збийте міксером до однорідної маси і викладіть у кондитерський мішок.
  2. Печиво покладіть у пакет і подрібніть за допомогою качалки до пісочної крихти.
  3. На дно келиха відсадіть сирний крем, викладіть крихту з печива, потім джем і точно повторіть ще раз, перекладаючи шар догори.

Поради:

  • Десерт можна викласти у креманку.
  • Джем використовуйте будь-який.

Читайте також:

Рецепт з дитинства! Ідеально до чаю! Шоколадна ковбаска – Рецепти "Сніданку з 1+1"

Рецепт з дитинства! Ідеально до чаю! Шоколадна ковбаска – Рецепти "Сніданку з 1+1"

Повʼязані теми:

Наступна публікація