Малиновий джем без кісточок: рецепт без желатину та загущувачів

Ароматний малиновий джем без желатину та загущувачів. Він має гарний насичений колір та дуже корисний.
Густий джем з малини відмінно підійде до млинців, оладок, сирної запіканки.
Складники
- малина свіжа – 1,5 кг;
- цукор – 800 г;
- лимонна кислота — ¼ ч. л.
Приготування
Малину розімніть до однорідної маси. Викладіть у сотейник і поставте на середній вогонь. Постійно помішуючи, проваріть ягоди п'ять хвилин, щоб вони стали м'якими.
Отриману масу перетріть через сито за допомогою лопатки, щоб видалити кісточки.
Перемелене малинове пюре викладете в сотейник, додайте цукор. Доведіть до кипіння, постійно помішуючи. Додайте лимонну кислоту. Зменшіть вогонь до мінімуму та проваріть десять хвилин. Пінку, що утворилася, збирайте шумовкою.
Розлийте по сухих стерилізованих банках і закатайте. Зберігайте у прохолодному місці.
Поради
- Якщо малина брудна, її потрібно помити.
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