Малиновий джем без кісточок: рецепт без желатину та загущувачів

Ароматний малиновий джем без желатину та загущувачів. Він має гарний насичений колір та дуже корисний.

Густий джем з малини відмінно підійде до млинців, оладок, сирної запіканки.

Складники

малина свіжа – 1,5 кг;

цукор – 800 г;

лимонна кислота — ¼ ч. л.

Приготування

Малину розімніть до однорідної маси. Викладіть у сотейник і поставте на середній вогонь. Постійно помішуючи, проваріть ягоди п'ять хвилин, щоб вони стали м'якими.

Отриману масу перетріть через сито за допомогою лопатки, щоб видалити кісточки.

Перемелене малинове пюре викладете в сотейник, додайте цукор. Доведіть до кипіння, постійно помішуючи. Додайте лимонну кислоту. Зменшіть вогонь до мінімуму та проваріть десять хвилин. Пінку, що утворилася, збирайте шумовкою.

Розлийте по сухих стерилізованих банках і закатайте. Зберігайте у прохолодному місці.

Поради

Якщо малина брудна, її потрібно помити.

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