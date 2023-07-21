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Малиновий джем без кісточок: рецепт без желатину та загущувачів

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
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534
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1 хв
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Малиновий джем без кісточок: рецепт без желатину та загущувачів

Малиновий джем без кісточок / Фото: Credits

Ароматний малиновий джем без желатину та загущувачів. Він має гарний насичений колір та дуже корисний.

Густий джем з малини відмінно підійде до млинців, оладок, сирної запіканки.

Складники

  • малина свіжа – 1,5 кг;
  • цукор – 800 г;
  • лимонна кислота — ¼ ч. л.

Приготування

Малину розімніть до однорідної маси. Викладіть у сотейник і поставте на середній вогонь. Постійно помішуючи, проваріть ягоди п'ять хвилин, щоб вони стали м'якими.

Отриману масу перетріть через сито за допомогою лопатки, щоб видалити кісточки.

Перемелене малинове пюре викладете в сотейник, додайте цукор. Доведіть до кипіння, постійно помішуючи. Додайте лимонну кислоту. Зменшіть вогонь до мінімуму та проваріть десять хвилин. Пінку, що утворилася, збирайте шумовкою.

Розлийте по сухих стерилізованих банках і закатайте. Зберігайте у прохолодному місці.

Поради

  • Якщо малина брудна, її потрібно помити.

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Дата публікації
Перегляди
534
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