Малосольні кабачки всього за 10 хвилин: рецепт швидкої літньої закуски

Фудблогерка Юлія Сенич розповіла про простий та перевірений рецепт, який ідеально підходить для спекотних днів, коли не хочеться довго стояти біля плити.

Інгредієнти Кабачки 2–3 шт. Сіль 0,5 ч. л Чорний мелений перець Оцет (бажано яблучний) 2 ст. л Цукор 1 ч. л Часник 2–3 зубчики Сухий кріп або прованські трави 1 ч. л Олія (соняшникова чи оливкова) 2 ст. л

Приготування

Кабачки ретельно помийте, за бажанням очистьте шкірку, молоді кабачки можна залишити з нею. Наріжте тонкими кільцями, півкільцями чи соломкою. У глибокій мисці з’єднайте сіль, перець, оцет, цукор, подрібнений часник, сухий кріп або трави, додайте олію. Покладіть кабачки у миску з маринадом, добре перемішайте, щоб кожен шматочок був покритий соусом. Поставте миску у холодильник на 10–15 хв. Подавайте охолодженими як окрему закуску або як гарнір до м’яса, риби або картоплі.

Поради

Для ніжнішого смаку замініть оцет на лимонний сік.

Якщо хочете гострішу закуску, додайте дрібку червоного перцю або чилі.

Страва чудово зберігається в холодильнику до 2 діб, але найсмачнішою є у перші години після приготування.

Малосольні кабачки — це ідеальний рецепт для зайнятих господинь і тих, хто хоче додати у меню більше легких овочевих страв. Лише 10 хвилин — і на столі матимете ароматну закуску, яка неодмінно сподобається всій родині.