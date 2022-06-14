Малосольні огірки з йодованою сіллю: швидкий рецепт від Євгена Клопотенка

Шефкухар Євген Клопотенко розповів та показав, як зробити малосольні огірки за допомогою йодованої солі.

У своєму блогу в Instagram шефкухар поділився простим та швидким рецептом.

"Огірки можна малосолити йодованою сіллю, все ок. Ось прям берете огірки, газовану воду, часник, чилі, листочки різні, йодовану сіль і погнали", — пише Клопотенко.

А на своєму сайті вже детальніше розповідає про те, як вибирати огірки, та як зробити їх малосольними без кам'яної солі.

"Так, всі ми звикли до думки, що для консервації та солінь підходить тільки кам'яна сіль. Але, на нашу думку, це твердження дещо перебільшено. Бо кількість йодиду калію в такій солі мінімальна, і це ніяк не вплине на загальний смак. Наш сьогоднішній рецепт малосольних огірків буде саме з йодованою сіллю. Ми перевірили — і все виходить просто чудово, жодного зайвого смаку немає, одне задоволення", — пише Євген.

Шефкухар радить для засолювання вибирати маленькі огірки, довжиною не більше 10 см і важливо, щоб на овочах не було жовтих плям. Зі спеціями Євген пропонує експериментувати.

Євген Клопотенко / Фото: Instagram Євгена Клопотенка

"Беріть або звичний набір з листя вишні, хрону, смородини, суцвіття кропу, або виберіть свіжий кріп або іншу зелень. Залежно від ступеня гостроти, яку хочете отримати, кладіть більше або менше гострого перцю. Щоб прискорити процес, залийте огірки не звичайною фільтрованою водою, а газованою", – радить Клопотенко.

Покроковий рецепт читайте на сайті шеф-кухаря.

Нагадаємо, раніше Клопотенко розповідав, як консервувати огірки без солі.

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