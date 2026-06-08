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Малосольні огірки без оцту на мінералці: рецепт хрусткої літньої закуски
Мінімум інгредієнтів і на краплі оцту, та вже наступного дня у вас на столі будуть хрусткі, ароматні огірки.
Малосольні огірки — це класика домашньої кухні, яка не потребує складних технік приготування чи довгого очікування. Секрет популярності таких рецептів у простоті та швидкому результаті, адже овочі залишаються хрусткими, а смак виходить свіжим і насиченим.
У рецепті, про який розповіла фудблогерка Radostina Kseniia
замість оцту використовується сильногазована мінеральна вода. Вона допомагає створити легке середовище для швидкого «просолювання», зберігає природну текстуру огірків і додає їм особливу ніжність.
Інгредієнти
- огірки
- 700 г
- кріп
- 1 пучок
- сіль
- 1 ст. л
- перець горошком
- 10 шт.
- часник
- 3 зубчики
- лимон
- кілька шматочків
- мінеральна вода (сильногазована)
- 500 мл
Приготування
Огірки потрібно підготувати: зріжте кінчики з обох боків, це допомагає їм швидше вбирати сіль і аромати.
У ємність викладіть огірки, кріп, перець горошком, подрібнений часник і шматочки лимона.
Усе заливається сильно газованою мінеральною водою, після чого додається сіль.
Контейнер накривається та відправляється у холодильник приблизно на 1 добу. За цей час огірки встигають просолитися, але залишаються хрусткими та свіжими.
Малосольні огірки у мінеральній воді — приклад того, як прості інгредієнти можуть створити яскравий літній смак без зайвих зусиль.