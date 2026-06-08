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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
155
Час на прочитання
1 хв

Малосольні огірки без оцту на мінералці: рецепт хрусткої літньої закуски

Мінімум інгредієнтів і на краплі оцту, та вже наступного дня у вас на столі будуть хрусткі, ароматні огірки.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
24 год. 15 хв.
Харчова цінність на 100 г
18 ккал
Коментарі
Малосольні огірки без оцту на мінералці tiktok.com/@radostina_ksenia_

Малосольні огірки без оцту на мінералці tiktok.com/@radostina_ksenia_

Малосольні огірки — це класика домашньої кухні, яка не потребує складних технік приготування чи довгого очікування. Секрет популярності таких рецептів у простоті та швидкому результаті, адже овочі залишаються хрусткими, а смак виходить свіжим і насиченим.

У рецепті, про який розповіла фудблогерка Radostina Kseniia
замість оцту використовується сильногазована мінеральна вода. Вона допомагає створити легке середовище для швидкого «просолювання», зберігає природну текстуру огірків і додає їм особливу ніжність.

Інгредієнти

огірки
700 г
кріп
1 пучок
сіль
1 ст. л
перець горошком
10 шт.
часник
3 зубчики
лимон
кілька шматочків
мінеральна вода (сильногазована)
500 мл
Малосольні огірки без оцту на мінералці tiktok.com/@radostina_ksenia_

Малосольні огірки без оцту на мінералці tiktok.com/@radostina_ksenia_

Приготування

  1. Огірки потрібно підготувати: зріжте кінчики з обох боків, це допомагає їм швидше вбирати сіль і аромати.

  2. У ємність викладіть огірки, кріп, перець горошком, подрібнений часник і шматочки лимона.

  3. Усе заливається сильно газованою мінеральною водою, після чого додається сіль.

  4. Контейнер накривається та відправляється у холодильник приблизно на 1 добу. За цей час огірки встигають просолитися, але залишаються хрусткими та свіжими.

Малосольні огірки у мінеральній воді — приклад того, як прості інгредієнти можуть створити яскравий літній смак без зайвих зусиль.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
155
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