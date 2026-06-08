Малосольні огірки без оцту на мінералці: рецепт хрусткої літньої закуски

Малосольні огірки без оцту на мінералці tiktok.com/@radostina_ksenia_

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Малосольні огірки — це класика домашньої кухні, яка не потребує складних технік приготування чи довгого очікування. Секрет популярності таких рецептів у простоті та швидкому результаті, адже овочі залишаються хрусткими, а смак виходить свіжим і насиченим.

У рецепті, про який розповіла фудблогерка Radostina Kseniia

замість оцту використовується сильногазована мінеральна вода. Вона допомагає створити легке середовище для швидкого «просолювання», зберігає природну текстуру огірків і додає їм особливу ніжність.

Інгредієнти огірки 700 г кріп 1 пучок сіль 1 ст. л перець горошком 10 шт. часник 3 зубчики лимон кілька шматочків мінеральна вода (сильногазована) 500 мл

Малосольні огірки без оцту на мінералці tiktok.com/@radostina_ksenia_

Приготування

Огірки потрібно підготувати: зріжте кінчики з обох боків, це допомагає їм швидше вбирати сіль і аромати. У ємність викладіть огірки, кріп, перець горошком, подрібнений часник і шматочки лимона. Усе заливається сильно газованою мінеральною водою, після чого додається сіль. Контейнер накривається та відправляється у холодильник приблизно на 1 добу. За цей час огірки встигають просолитися, але залишаються хрусткими та свіжими.

Малосольні огірки у мінеральній воді — приклад того, як прості інгредієнти можуть створити яскравий літній смак без зайвих зусиль.

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