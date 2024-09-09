Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Малосольні помідори: швидкий рецепт, який подобається абсолютно всім

Малосольні помідори: швидкий рецепт, який подобається абсолютно всім

Швидкий рецепт малосольних помідорів / Фото: Credits

Приготуйте смачні та соковиті помідори з газованою водою, які будуть готові всього за два дні.

Кухарка Ольга Рябенко показала своїм підписникам, як швидко приготувати смачні малосольні помідори, які сподобаються всій вашій родині.

Інгредієнти

Помідори невеликі
1 кг
Кріп
Часник
2 головки
Газована вода
2 л.
Сіль
6 ст. л
Цукор
2 ст. л

Приготування:

  • Помідори помийте та глибоко проколіть виделкою;
  • На дно банки викладіть кріп, часник і частину помідорів. Знову кріп, часник і помідори поки не заповните банку. 
  • Додайте сіль та цукор. На 1 л води 3 ст.л солі;
  • Залийте все газованою водою та закрийте посуд кришкою;
  • Поставте в холодильник або залиште при кімнатній температурі на 2 доби. 

За декілька днів помідори будуть готові.

Читайте також:

Мариновані кабачки за 5 хвилин! Швидкий рецепт смачної закуски

Мариновані кабачки за 5 хвилин! Швидкий рецепт смачної закуски

Повʼязані теми:

Наступна публікація