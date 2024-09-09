Малосольні помідори: швидкий рецепт, який подобається абсолютно всім

Приготуйте смачні та соковиті помідори з газованою водою, які будуть готові всього за два дні.
Кухарка Ольга Рябенко показала своїм підписникам, як швидко приготувати смачні малосольні помідори, які сподобаються всій вашій родині.
Інгредієнти
- Помідори невеликі
- 1 кг
- Кріп
- Часник
- 2 головки
- Газована вода
- 2 л.
- Сіль
- 6 ст. л
- Цукор
- 2 ст. л
Приготування:
- Помідори помийте та глибоко проколіть виделкою;
- На дно банки викладіть кріп, часник і частину помідорів. Знову кріп, часник і помідори поки не заповните банку.
- Додайте сіль та цукор. На 1 л води 3 ст.л солі;
- Залийте все газованою водою та закрийте посуд кришкою;
- Поставте в холодильник або залиште при кімнатній температурі на 2 доби.
За декілька днів помідори будуть готові.
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