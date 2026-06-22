Малинові пундики з ягідною глазур’ю: рецепт ароматного смаколика

Малинові пундики з ягідною глазур’ю tiktok.com/@annasimiachko

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Малинові пундики — це м’яке тісто, легка солодкість, теплий аромат вершкового масла та яскрава ягідна глазур, яка додає фінальний «вау» ефект. На сторінці annasimiachko розповіли про детальний рецепт, який поєднує класичну дріжджову основу та сучасний ягідний акцент, щоб у результаті ви отримали ніжні пундики, які хочеться готувати знову й знову.

Малинові пундики з ягідною глазур’ю tiktok.com/@annasimiachko

Інгредієнти

Для тіста

молоко — 200 мл

яйце — 1 шт.

жовтки — 2 шт.

цукор — 40 г

ванільний цукор — 1 пакетик

дрібка солі

свіжі дріжджі — 17 г

борошно — 420 г

вершкове масло — 45 г

коньяк або бренді — 25 мл

олія — близько 750 мл

Для глазурі

цукрова пудра — приблизно 250 г

малинове пюре — 45–60 г

лимонний сік — 1–2 ч. л

Малинові пундики з ягідною глазур’ю tiktok.com/@annasimiachko

Приготування

У ледь теплому молоці розчиніть дріжджі, цукор і дрібку солі. Далі додайте яйце, жовтки та трохи алкоголю, який допомагає тісту стати ароматнішим і ніжнішим. Борошно просійте та замісіть тісто, воно спочатку може трохи липнути до рук, але це нормально. Після короткого відпочинку вимісіть його повторно та невеликими порціями додайте охолоджене вершкове масло. У комбайні цей етап займає близько 5–7 хв. Далі тісто накрийте та залиште підходити на 1–1,5 години, поки воно не збільшиться майже утричі. Після підіймання розкотіть його до товщини приблизно 1 см, виріжте пундики та залиште їх ще на годину. Смажте відбувається у добре розігрітій олії, кожен пундик обсмажуйте приблизно 40–60 секунд з кожного боку до насиченого золотистого кольору. Після цього викладіть їх на паперові рушники, щоб прибрати зайву олію. Водночас цукрову пудру змішайте із малиновим пюре та лимонним соком до гладкої, ніжної текстури. За бажанням пюре можна процідити через сито, щоб отримати максимально делікатну консистенцію. Готові пундики занурте у глазур і викладіть на решітку, щоб вона красиво стекла та утворила тонкий рожевий шар.

Малинові пундики — це не просто десерт, а маленький ритуал радості. Вони поєднують класичну техніку дріжджового тіста з сучасною ягідною естетикою та створюють ідеальний баланс смаку й настрою.

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