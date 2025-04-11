Малинові заварні тістечка: рецепт чарівної випічки

Малинові заварні тістечка / © Credits

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Під хрусткою скоринкою ховається ніжне, повітряне тісто, а всередині – кремова начинка з нотками ванілі та малини. Такий десерт не соромно подати й до святкового столу, і на витончену чайну вечірку. Як їх правильно приготувати розповіли на сторінці bakedbylaora.

Для створення ефекту «кракеліна» готується спеціальне печиво, яке під час випікання утворює тріщинки на поверхні тістечок. Завдяки йому вироби мають чарівний вигляд мов з французької вітрини.

Інгредієнти для кракеліну

Борошно 100 г

Холодне вершкове масло 100 г

Цукор 70 г

Приготування кракеліну

Змішайте всі інгредієнти до утворення пластичного тіста. Розкачайте між двома аркушами пергаменту до товщини близько 5 мм. Заморозьте на 15–20 хв. Після цього наріжте кружечки відповідного розміру — саме під ваші заварні тістечка.

Інгредієнти для заварного тіста

Вода 100 мл

Молоко 100 мл

Борошно 110 г

Вершкове масло 100 г

Яйця 4 шт.

Приготування заварного тіста

У каструлі на середньому вогні з’єднайте воду, молоко та вершкове масло. Дочекайтесь, поки масло повністю розтане. Швидко додайте борошно та замішуйте ложкою чи лопаткою, доки тісто не стане однорідним і не відійде від стінок посуду. Продовжуйте "заварювати" тісто 3–4 хв. Потім охолодіть його близько 10 хв. Поетапно введіть яйця та постійно перемішуйте. Суміш має стати блискучою та гладкою. Розподіліть тісто майбутніх тістечок на деко (приблизно 12 штук), застелене пергаментом. Зверху викладіть кружечки кракеліну. Розігрійте духовку до 225°C, але одразу після того, як помістите тістечка у духовку, зменште температуру до 200°C. Випікайте 40–50 хв без відкривання духовки. Дайте готовим заварним тістечкам повністю охолонути.

Інгредієнти для заварного крему

Молоко 500 мл

Яйця 3 шт.

Кукурудзяний крохмаль

Цукор 120 г

Зерна стручкової ванілі 1 ст. л

Приготування заварного крему

Нагрійте молоко. В окремій мисці збийте яйця з цукром, крохмалем і ваніллю. Влийте цю суміш у тепле молоко, постійно збивайте. Готуйте крем на слабкому вогні, постійно помішуйте, до загущення. Перелийте у миску, накрийте харчовою плівкою "в контакт" і охолодіть.

Інгредієнти для малинового мусу

Маскарпоне 200 г

Збиті вершки 100 г

Цукрова пудра 30 г

Малинове варення 1 ст. л

Червоний харчовий барвник

Приготування малинового мусу

Збийте маскарпоне з пудрою та малиною. Додайте вершки та збивайте до стійкого, але ніжного крему.

Збір тістечок: фінальний штрих

У центрі кожного заварного тістечка зробіть невеликий отвір. Наповніть його спочатку заварним кремом, а зверху – малиновим мусом. Для посилення смаку можна додати трохи малинового мармеладу чи джему всередину. Оформте тістечка на свій смак: листочками м’яти, свіжими ягодами чи посипкою.

Ці малинові тістечка — не просто десерт, а витвір мистецтва. Готувати їх — наче створювати ніжну скульптуру з тіста та крему, яка зачаровує не лише смаком, а й зовнішнім виглядом. Ідеальні для весняного чаювання, романтичної зустрічі чи великодніх свят.

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