Мандаринова панакота: рецепт святкового десерту

Це італійський десерт, який ви повинні обов'язково приготувати, особливо напередодні різдвяних та новорічних свят, коли у кожному будинку є мандарини. Головне, мати трохи терпіння та дочекатися повного застигання десерту. Мандаринова панакота складається з вершків, желатину та цукру з яскраво-солодким желе, яке готується на основі мандаринового соку.

Інгредієнти вершки 33-35% 300 мл молоко 200 мл цукор 2 ст. л. желатин швидкорозчинний 10 г вода 60 мл ванільний цукор 1 ч. л. мандарини 4 шт. желатин швидкорозчинний 6 г вода холодна 1 ст. л. цукор 1,5 ст. л.

Желатин залийте холодною водою та залиште для набухання на 10 хвилин. У сотейник налийте вершки, молоко. Додайте цукор та ванільний цукор. Поставте на середній вогонь і, періодично помішуючи, доведіть до кипіння, щойно на поверхні почнуть з'являтися бульбашки, зніміть з вогню. У гарячу суміш додайте набряклий желатин. Добре перемішайте до повного розчинення желатину. Отриману суміш розлийте по склянках, залишаючи зверху місце для мандаринового желе. Потім заберіть у холодильник на кілька годин для застигання суміші.

Для мандаринового желе:

З мандарина видавіть сік і процідіть, змішайте з цукром, щоб він розчинився. Желатин залийте водою, перемішайте та розчиніть на водяній бані. Додайте желатин до мандаринового соку і перемішайте. Розлийте поверх вершкового шару в склянки і поставте в холодильник на кілька годин або на ніч, щоб повністю застиг.

Поради:

Мандарини можна замінити на апельсини.

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