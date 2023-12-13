Мандаринова панакота: рецепт святкового десерту

Це італійський десерт, який ви повинні обов'язково приготувати, особливо напередодні різдвяних та новорічних свят, коли у кожному будинку є мандарини. Головне, мати трохи терпіння та дочекатися повного застигання десерту. Мандаринова панакота складається з вершків, желатину та цукру з яскраво-солодким желе, яке готується на основі мандаринового соку.
Інгредієнти
- вершки 33-35%
- 300 мл
- молоко
- 200 мл
- цукор
- 2 ст. л.
- желатин швидкорозчинний
- 10 г
- вода
- 60 мл
- ванільний цукор
- 1 ч. л.
- мандарини
- 4 шт.
- желатин швидкорозчинний
- 6 г
- вода холодна
- 1 ст. л.
- цукор
- 1,5 ст. л.
- Желатин залийте холодною водою та залиште для набухання на 10 хвилин.
- У сотейник налийте вершки, молоко. Додайте цукор та ванільний цукор. Поставте на середній вогонь і, періодично помішуючи, доведіть до кипіння, щойно на поверхні почнуть з'являтися бульбашки, зніміть з вогню. У гарячу суміш додайте набряклий желатин. Добре перемішайте до повного розчинення желатину.
- Отриману суміш розлийте по склянках, залишаючи зверху місце для мандаринового желе. Потім заберіть у холодильник на кілька годин для застигання суміші.
Для мандаринового желе:
З мандарина видавіть сік і процідіть, змішайте з цукром, щоб він розчинився. Желатин залийте водою, перемішайте та розчиніть на водяній бані. Додайте желатин до мандаринового соку і перемішайте. Розлийте поверх вершкового шару в склянки і поставте в холодильник на кілька годин або на ніч, щоб повністю застиг.
Поради:
- Мандарини можна замінити на апельсини.
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