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Мандаринова панакота: рецепт святкового десерту

Час приготування
1 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
120 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
270
Час на прочитання
1 хв
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Мандаринова панакота: рецепт святкового десерту

Мандаринова панна-кота / Фото: Credits

Це італійський десерт, який ви повинні обов'язково приготувати, особливо напередодні різдвяних та новорічних свят, коли у кожному будинку є мандарини. Головне, мати трохи терпіння та дочекатися повного застигання десерту. Мандаринова панакота складається з вершків, желатину та цукру з яскраво-солодким желе, яке готується на основі мандаринового соку.

Інгредієнти

вершки 33-35%
300 мл
молоко
200 мл
цукор
2 ст. л.
желатин швидкорозчинний
10 г
вода
60 мл
ванільний цукор
1 ч. л.
мандарини
4 шт.
желатин швидкорозчинний
6 г
вода холодна
1 ст. л.
цукор
1,5 ст. л.
  1. Желатин залийте холодною водою та залиште для набухання на 10 хвилин.
  2. У сотейник налийте вершки, молоко. Додайте цукор та ванільний цукор. Поставте на середній вогонь і, періодично помішуючи, доведіть до кипіння, щойно на поверхні почнуть з'являтися бульбашки, зніміть з вогню. У гарячу суміш додайте набряклий желатин. Добре перемішайте до повного розчинення желатину.
  3. Отриману суміш розлийте по склянках, залишаючи зверху місце для мандаринового желе. Потім заберіть у холодильник на кілька годин для застигання суміші.

Для мандаринового желе:

З мандарина видавіть сік і процідіть, змішайте з цукром, щоб він розчинився. Желатин залийте водою, перемішайте та розчиніть на водяній бані. Додайте желатин до мандаринового соку і перемішайте. Розлийте поверх вершкового шару в склянки і поставте в холодильник на кілька годин або на ніч, щоб повністю застиг.

Поради:

  • Мандарини можна замінити на апельсини.

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Дата публікації
Перегляди
270
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