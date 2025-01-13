Мандариновий чизкейк: рецепт цитрусового десерту

Мандариновий чизкейк — десерт, який здивує ніжною текстурою, яскравим смаком і святковим виглядом. Його аромат перенесе вас у затишний світ зимових вечорів із чашкою чаю, а легкість у приготуванні зробить його улюбленим десертом вашої родини.

На сторінці mil_alexx_pp розповіли про чудовий рецепт цього десерту, який підійде як для святкового столу, так і для звичайного чаювання. Рецепт розраховано на форму діаметром 22 см.

Інгредієнти

Для нижнього шару:

Печиво "Топлене молоко" 180 г

Вершкове масло 80 г

Для сирного шару:

Кисломолочний сир 700 г

Сметана 15% 180 г

Цукор 80 г

Вода 100 г

Желатин 20 г

Ванільний цукор 10 г

Для мандаринового шару:

Мандарини 400 г

Цукор 30 г

Вода 80 г води

Желатин 15 г

Приготування

Основа чизкейка

Подрібніть печиво до стану крихти за допомогою блендера чи качалки. Додайте розтоплене вершкове масло та ретельно перемішайте. Викладіть масу у форму, застелену пергаментом, рівномірно розподіліть і утрамбуйте дно. Бортики робити не потрібно. Відправте основу до холодильника охолоджуватись.

Сирний шар

Розведіть желатин у воді та залиште його набухати. У великій мисці з’єднайте сир, сметану, цукор (або замінник) та ванільний цукор. Для насиченішого смаку додайте трохи більше ванілі. Збийте все блендером до однорідності. Суміш має бути однорідною, без грудочок. Розтопіть желатин у мікрохвильовці чи на водяній бані. Обережно влийте його у сирну масу, постійно перемішуйте. Вилийте сирний шар на застиглу основу з печива. Поставте форму у холодильник на 20 хв для застигання.

Мандариновий шар

Замочіть желатин у воді та залиште набухати. Очистіть мандарини від шкірки та перебийте їх блендером у пюре. Процідіть мандаринове пюре через сито, щоб отримати чистий сік без волокон. Додайте до соку цукор або пудру. Якщо мандарини кислуваті, можете збільшити кількість цукру. Розтопіть желатин і змішайте його з мандариновим соком. Вилийте отриману масу на застиглий сирний шар. Для прикраси можете викласти на поверхню шматочки мандаринів і створити гарний візерунок. Відправте чизкейк у холодильник для остаточного застигання. Цей процес займе кілька годин, але краще залишити його на ніч.

Поради:

Якщо хочете додати родзинку, спробуйте додати у сирну масу трохи лимонного соку чи цедри.

Перед подачею чизкейк можна прикрасити м’ятою чи шоколадною стружкою.

Десерт зберігається у холодильнику до 3 днів.

Мандариновий чизкейк — це справжній кулінарний витвір. Свіжість мандаринів, ніжність сиру та хрустка основа створюють гармонію, яка підкорить серце кожного.

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