Мандариновий чизкейк: рецепт цитрусового десерту

Мандариновий чизкейк — десерт, який здивує ніжною текстурою, яскравим смаком і святковим виглядом. Його аромат перенесе вас у затишний світ зимових вечорів із чашкою чаю, а легкість у приготуванні зробить його улюбленим десертом вашої родини.
На сторінці mil_alexx_pp розповіли про чудовий рецепт цього десерту, який підійде як для святкового столу, так і для звичайного чаювання. Рецепт розраховано на форму діаметром 22 см.
Інгредієнти
Для нижнього шару:
- Печиво "Топлене молоко" 180 г
- Вершкове масло 80 г
Для сирного шару:
- Кисломолочний сир 700 г
- Сметана 15% 180 г
- Цукор 80 г
- Вода 100 г
- Желатин 20 г
- Ванільний цукор 10 г
Для мандаринового шару:
- Мандарини 400 г
- Цукор 30 г
- Вода 80 г води
- Желатин 15 г
Приготування
Основа чизкейка
- Подрібніть печиво до стану крихти за допомогою блендера чи качалки.
- Додайте розтоплене вершкове масло та ретельно перемішайте.
- Викладіть масу у форму, застелену пергаментом, рівномірно розподіліть і утрамбуйте дно. Бортики робити не потрібно.
- Відправте основу до холодильника охолоджуватись.
Сирний шар
- Розведіть желатин у воді та залиште його набухати.
- У великій мисці з’єднайте сир, сметану, цукор (або замінник) та ванільний цукор. Для насиченішого смаку додайте трохи більше ванілі.
- Збийте все блендером до однорідності. Суміш має бути однорідною, без грудочок.
- Розтопіть желатин у мікрохвильовці чи на водяній бані. Обережно влийте його у сирну масу, постійно перемішуйте.
- Вилийте сирний шар на застиглу основу з печива. Поставте форму у холодильник на 20 хв для застигання.
Мандариновий шар
- Замочіть желатин у воді та залиште набухати.
- Очистіть мандарини від шкірки та перебийте їх блендером у пюре.
- Процідіть мандаринове пюре через сито, щоб отримати чистий сік без волокон.
- Додайте до соку цукор або пудру. Якщо мандарини кислуваті, можете збільшити кількість цукру.
- Розтопіть желатин і змішайте його з мандариновим соком.
- Вилийте отриману масу на застиглий сирний шар. Для прикраси можете викласти на поверхню шматочки мандаринів і створити гарний візерунок.
- Відправте чизкейк у холодильник для остаточного застигання. Цей процес займе кілька годин, але краще залишити його на ніч.
Поради:
- Якщо хочете додати родзинку, спробуйте додати у сирну масу трохи лимонного соку чи цедри.
- Перед подачею чизкейк можна прикрасити м’ятою чи шоколадною стружкою.
- Десерт зберігається у холодильнику до 3 днів.
Мандариновий чизкейк — це справжній кулінарний витвір. Свіжість мандаринів, ніжність сиру та хрустка основа створюють гармонію, яка підкорить серце кожного.
Читайте також: