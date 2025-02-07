Мандариновий зефір: рецепт корисного смаколика

Мандариновий зефір – це простий десерт і справжній смаколик, який дарує тепло та затишок. Його натуральний смак і легкість приготування роблять рецепт ідеальним вибором для святкового столу та домашнього чаювання.

На сторінці yummy.lera розповіли, як приготувати дуже простий мандариновий зефір, який ви легко зможете повторити. Рецепт розраховано на 24 половинки чи 12 повноцінних зефірок.

Інгредієнти

Для сиропу:

Мандаринове пюре 150 г

Цукор 280 г

Вода 100 мл

Агар-агар 10 г

Барвник (за бажанням)

Для меренги:

Яєчний білок 70 г

Лимонна кислота

Цукор 70 г

Для посипки:

Кукурудзяний крохмаль 10 г

Цукрова пудра 20 г

Приготування

Приготування сиропу

Зніміть плівки та вийміть м'якуш із часточок мандаринів – має вийти 300 г. Перебийте у блендері та варіть, щоб маса зменшилася вдвічі. Можна використати готове мандаринове пюре без цукру. До пюре додайте цукор, воду, агар-агар, цедру, барвник і ретельно перемішайте. Поставте суміш на середній вогонь і постійно помішуючи, доведіть до кипіння. Потім трохи зменшіть вогонь і, продовжуючи перемішувати, тримайте на плиті 4-5 хв.

Приготування меренги

Як тільки сироп довели до кипіння, до яєчних білків додайте лимонну кислоту та почніть збивати їх на середній швидкості міксера до появи легкої піни.

Поступово всипте цукор, одночасно ввімкнувши найбільшу швидкість міксера та збийте.

Продовжуючи збивати, тонким струмком влийте гарячий сироп. Після того, як додали весь сироп, збийте на максимальній потужності міксера ще пару хвилин до легкого загущення маси.

Формування зефіру

Швидко викладіть отриману масу у кондитерський мішок з насадкою та видавіть зефір на підготовлений аркуш пергаменту. Залиште сформовані зефірові частинки за кімнатної температури на декілька годин або на ніч, щоб вони повністю застигли.

Збирання

Поєднайте дві половинки зефіру та обсипте їх сумішшю з цукрової пудри та кукурудзяного крохмалю. Готовий зефір зберігайте у закритому контейнері до 2-х тижнів.

Поради:

Агар-агар у цьому рецепті служить чудовою альтернативою желатину, створює легку, але стійку структуру, яка дозволяє зефіру тримати форму та зберігати при цьому свою ніжність.

Спробуйте цей рецепт і нехай ваш мандариновий зефір стане символом теплих моментів, які збирають разом родину та друзів.

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