Манник із гарбуза, просочений сиропом: рецепт кексу з ніжною структурою

Манник із гарбуза – це простий у приготуванні та ніжний за структурою пиріг.

Гарбуз, лимонна цедра і просочення, що входять до його складу, нададуть пирогу незвичайний смак, гарний колір, а велика кількість вітамінів робить його корисним для організму. Шматок манника з гарбуза ідеально поєднується з філіжанкою кави або чаю.

Складники

манна крупа – 200 г;

борошно – 180 г;

кефір – 200 мл;

цукор – 200 г;

гарбуз сирий – 300 г;

яйця – 2 шт.;

вершкове масло – 100 г;

цедра лимона – 1 ст. л.;

розпушувач – 1 ст. л.;

ванільний цукор;

сіль – щіпка.

Для просочення:

вода – 50 мл;

цукор – 50 г;

лимонний сік – 50мл.

Приготування

Манну крупу залийте кефіром кімнатної температури на 30 хвилин.

Гарбуз очистіть і натріть на дрібній тертці.

Із лимона натріть цедру на дрібній тертці і видавіть сік.

У мисці змішайте м'яке вершкове масло, лимонну цедру, яйця, цукор, ванільний цукор та сіль. Збийте міксером до пишноти. У цю суміш додайте манну крупу з кефіром і гарбуз. Перемішайте лопаткою. Частинами додайте просіяне борошно з розпушувачем і повільними рухами добре перемішайте масу.

Форму змастіть вершковим маслом та викладіть тісто.

Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 40-50 хвилин.

Для просочення:

У сотейник влийте воду, лимонний сік та цукор. На повільному вогні доведіть до кипіння та варіть п'ять хвилин.

Готовий гарячий манник одразу залийте сиропом і залиште на 10 хвилин для просочення. Перекладіть на блюдо.

Поради

Гарбуз для манника вибирайте солодких сортів.

Кефір використовуйте будь-якої жирності.

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