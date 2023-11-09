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Манник із гарбуза, просочений сиропом: рецепт кексу з ніжною структурою

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Манник із гарбуза, просочений сиропом: рецепт кексу з ніжною структурою

Манник з гарбуза просочений сиропом / Фото: Credits

Манник із гарбуза – це простий у приготуванні та ніжний за структурою пиріг.

Гарбуз, лимонна цедра і просочення, що входять до його складу, нададуть пирогу незвичайний смак, гарний колір, а велика кількість вітамінів робить його корисним для організму. Шматок манника з гарбуза ідеально поєднується з філіжанкою кави або чаю.

Складники

  • манна крупа – 200 г;
  • борошно – 180 г;
  • кефір – 200 мл;
  • цукор – 200 г;
  • гарбуз сирий – 300 г;
  • яйця – 2 шт.;
  • вершкове масло – 100 г;
  • цедра лимона – 1 ст. л.;
  • розпушувач – 1 ст. л.;
  • ванільний цукор;
  • сіль – щіпка.

Для просочення:

  • вода – 50 мл;
  • цукор – 50 г;
  • лимонний сік – 50мл.

Приготування

  • Манну крупу залийте кефіром кімнатної температури на 30 хвилин.
  • Гарбуз очистіть і натріть на дрібній тертці.
  • Із лимона натріть цедру на дрібній тертці і видавіть сік.
  • У мисці змішайте м'яке вершкове масло, лимонну цедру, яйця, цукор, ванільний цукор та сіль. Збийте міксером до пишноти. У цю суміш додайте манну крупу з кефіром і гарбуз. Перемішайте лопаткою. Частинами додайте просіяне борошно з розпушувачем і повільними рухами добре перемішайте масу.
  • Форму змастіть вершковим маслом та викладіть тісто.
  • Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 40-50 хвилин.

Для просочення:

  • У сотейник влийте воду, лимонний сік та цукор. На повільному вогні доведіть до кипіння та варіть п'ять хвилин.
  • Готовий гарячий манник одразу залийте сиропом і залиште на 10 хвилин для просочення. Перекладіть на блюдо.

Поради

  • Гарбуз для манника вибирайте солодких сортів.
  • Кефір використовуйте будь-якої жирності.

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Дата публікації
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