Манник із гарбуза, просочений сиропом: рецепт кексу з ніжною структурою

Манник із гарбуза – це простий у приготуванні та ніжний за структурою пиріг.
Гарбуз, лимонна цедра і просочення, що входять до його складу, нададуть пирогу незвичайний смак, гарний колір, а велика кількість вітамінів робить його корисним для організму. Шматок манника з гарбуза ідеально поєднується з філіжанкою кави або чаю.
Складники
- манна крупа – 200 г;
- борошно – 180 г;
- кефір – 200 мл;
- цукор – 200 г;
- гарбуз сирий – 300 г;
- яйця – 2 шт.;
- вершкове масло – 100 г;
- цедра лимона – 1 ст. л.;
- розпушувач – 1 ст. л.;
- ванільний цукор;
- сіль – щіпка.
Для просочення:
- вода – 50 мл;
- цукор – 50 г;
- лимонний сік – 50мл.
Приготування
- Манну крупу залийте кефіром кімнатної температури на 30 хвилин.
- Гарбуз очистіть і натріть на дрібній тертці.
- Із лимона натріть цедру на дрібній тертці і видавіть сік.
- У мисці змішайте м'яке вершкове масло, лимонну цедру, яйця, цукор, ванільний цукор та сіль. Збийте міксером до пишноти. У цю суміш додайте манну крупу з кефіром і гарбуз. Перемішайте лопаткою. Частинами додайте просіяне борошно з розпушувачем і повільними рухами добре перемішайте масу.
- Форму змастіть вершковим маслом та викладіть тісто.
- Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 40-50 хвилин.
Для просочення:
- У сотейник влийте воду, лимонний сік та цукор. На повільному вогні доведіть до кипіння та варіть п'ять хвилин.
- Готовий гарячий манник одразу залийте сиропом і залиште на 10 хвилин для просочення. Перекладіть на блюдо.
Поради
- Гарбуз для манника вибирайте солодких сортів.
- Кефір використовуйте будь-якої жирності.
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