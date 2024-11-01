Маринована червона цибуля: простий рецепт смачної страви

На сторінці jkb.journal поділилися швидким і зручним рецептом приготування маринованої червоної цибулі, який не забере багато часу, але подарує вам незабутній смак. Вона насичена пробіотиками, мінералами та антиоксидантами, які підтримують імунну систему, покращують травлення та допомагають боротися з вільними радикалами.

Інгредієнти Червона цибуля (велика) 1 шт. Перець халапеньйо 3 шт. Кориця 1 паличка Свіжий розмарин 1 гілочка Свіжий чебрець 1 гілочка Сіль 1 ст. л Вода 3 склянки Перець 10 горошин

Приготування:

Зробіть розсіл із солі та води. Тонко наріжте червону цибулю, перець халапеньйо та покладіть у банку. Додайте свіжу зелень і паличку кориці. Залийте розсолом доверху. Додайте перець горошком. Закрийте та дайте постояти на столі 3-5 днів. Скуштуйте через 3 дні, щоб кислинка була вам до смаку. Зберігати в холодильнику до 3 місяців.

Рецепт маринованої червоної цибулі — відмінний спосіб урізноманітнити ваші страви та додати їм пікантної нотки. Він ідеально підходить тим, хто прагне зробити свої страви смачнішими та кориснішими. Всього кілька хвилин на приготування та у вашому холодильнику буде готовий смачний додаток до улюблених страв.

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