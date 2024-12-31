Маринована цибуля з оливками: рецепт смачного додатку до мʼяса

Завдяки гармонійному поєднанню хрумкої цибулі, пікантності оливок і ароматності зелені, ви отримаєте справжній кулінарний шедевр.
На сторінці receitastiojoao поділилися рецептом, який ідеально доповнить ваші м’ясні страви. Маринована цибуля з оливками — простий у приготуванні, але надзвичайно смачний додаток, який підкреслить смак основної страви.
Інгредієнти
- Червона цибуля
- 6 шт.
- Оливки
- 100 г
- Свіжий коріандр
- Зелена цибуля
- Сіль
- Перець
- Олія
- Оцет
- Крижана вода
Приготування
- Почніть із нарізання цибулі. Щоб отримати максимально тонкі скибочки, використовуйте спеціальний ніж-різак або кухонну тертку. Чим тонші скибочки, тим ніжнішою буде текстура готової страви.
- Покладіть нарізану цибулю у миску з льодом і холодною водою. Такий процес допоможе прибрати гіркоту та зробити цибулю хрусткою. Залиште її у воді приблизно на 15 хвилин.
- Після того, як цибуля настоялася, злийте воду та акуратно відтисніть її. Перекладіть підготовлену цибулю у велику миску.
- До цибулі додайте оливки (можна залишити цілими чи нарізати), дрібно нарізаний свіжий коріандр та зелену цибулю. Приправте все сіллю та перцем до вашого смаку.
- Щедро полийте інгредієнти рослинною олією та оцтом. Для інтенсивнішого аромату можна використовувати оливкову олію першого віджиму та винний оцет. Ретельно перемішайте всі компоненти.
- Перекладіть суміш у контейнер з герметичною кришкою. Залиште у холодильнику на кілька годин, щоб усі смаки добре поєдналися. Після цього страва готова до подачі.
Поради:
- Якщо ви любите виразніший смак, можна додати дрібку цукру для балансу кислоти оцту.
- Для різноманітності можна використовувати різноколірні оливки чи додати трохи каперсів.
Ця маринована цибуля чудово поєднується не лише з м’ясом, але й із рибою чи навіть овочевими стравами.
Цей простий рецепт маринованої цибулі з оливками обов’язково стане вашим улюбленцем. Легкість його приготування та насичений смак роблять страву ідеальним вибором для святкових та повсякденних обідів.
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