Маринована цибуля з оливками: рецепт смачного додатку до мʼяса

Завдяки гармонійному поєднанню хрумкої цибулі, пікантності оливок і ароматності зелені, ви отримаєте справжній кулінарний шедевр.

На сторінці receitastiojoao поділилися рецептом, який ідеально доповнить ваші м’ясні страви. Маринована цибуля з оливками — простий у приготуванні, але надзвичайно смачний додаток, який підкреслить смак основної страви.

Інгредієнти Червона цибуля 6 шт. Оливки 100 г Свіжий коріандр Зелена цибуля Сіль Перець Олія Оцет Крижана вода

Приготування

Почніть із нарізання цибулі. Щоб отримати максимально тонкі скибочки, використовуйте спеціальний ніж-різак або кухонну тертку. Чим тонші скибочки, тим ніжнішою буде текстура готової страви. Покладіть нарізану цибулю у миску з льодом і холодною водою. Такий процес допоможе прибрати гіркоту та зробити цибулю хрусткою. Залиште її у воді приблизно на 15 хвилин. Після того, як цибуля настоялася, злийте воду та акуратно відтисніть її. Перекладіть підготовлену цибулю у велику миску. До цибулі додайте оливки (можна залишити цілими чи нарізати), дрібно нарізаний свіжий коріандр та зелену цибулю. Приправте все сіллю та перцем до вашого смаку. Щедро полийте інгредієнти рослинною олією та оцтом. Для інтенсивнішого аромату можна використовувати оливкову олію першого віджиму та винний оцет. Ретельно перемішайте всі компоненти. Перекладіть суміш у контейнер з герметичною кришкою. Залиште у холодильнику на кілька годин, щоб усі смаки добре поєдналися. Після цього страва готова до подачі.

Поради:

Якщо ви любите виразніший смак, можна додати дрібку цукру для балансу кислоти оцту.

Для різноманітності можна використовувати різноколірні оливки чи додати трохи каперсів.

Ця маринована цибуля чудово поєднується не лише з м’ясом, але й із рибою чи навіть овочевими стравами.

Цей простий рецепт маринованої цибулі з оливками обов’язково стане вашим улюбленцем. Легкість його приготування та насичений смак роблять страву ідеальним вибором для святкових та повсякденних обідів.

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