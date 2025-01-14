Маринована фіолетова капуста: рецепт соковитої закуски

Маринована капуста — це смачний та корисний додаток до раціону, який здатен принести багато користі вашому організму. Особливо рекомендовано тим, хто має дефіцит вітаміну B12, оскільки цей продукт багатий на корисні елементи, які допомагають покращити здоров’я.

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Інгредієнти Фіолетова капуста Сіль Оцет

Приготування

Розріжте фіолетову капусту навпіл. Потім, за допомогою овочечистки чи ножа, нашаткуйте її на тонкі смужки. Можна зробити капусту дрібнішою чи зробити трохи більші шматочки, залежно від того, як вам подобається. Перемістіть нашатковану капусту у глибоку ємність і додайте столову ложку солі. Сіль допоможе капусті виділити сік, а це зробить маринування ефективнішим. Перемішайте капусту, але не потрібно її сильно м’яти — достатньо просто рівномірно розподілити сіль. Після того, як ви додали сіль, залиште капусту на 10 хвилин. За цей час вона випустить достатньо соку, це зробить її м’якою та готовою до маринування. Коли капуста виділить достатньо соку, можна починати наповнювати нею стерилізовані банки. Якщо ви хочете, щоб капуста була ущільненою, можна злегка притискати її, щоб вона краще заповнила простір у банці. Чим сильніше ви спресуєте, тим менше оцту вам знадобиться для маринування. Після того, як ви наповнили банки капустою, додайте оцет. Він надасть маринованій капусті характерного смаку. Щоб оцет рівномірно розподілився по всій капусті, можна акуратно допомогти йому опуститися на дно банку за допомогою палички чи ложки. Оцет важливо додавати з урахуванням вашого смаку, оскільки його кількість можна регулювати залежно від того, наскільки кислою ви хочете отримати готову закуску. Невідкриті банки з маринованою капустою можна зберігати у холодильнику до одного місяця. Вони залишатимуться свіжими та смачними, готовими до вживання у будь-який час. Якщо ви вже відкрили банку, зберігати її потрібно не більше одного тижня, оскільки після відкриття продукт швидше втрачає свіжість.

Поради:

Якщо ви хочете зробити капусту ще ароматнішою, можна додавати до неї спеції на свій смак, наприклад, чорний перець, часник або лавровий лист.

Якщо вам хочеться інтенсивнішого смаку, можна використовувати оцет з різними добавками, наприклад, яблучний чи винний оцет, це додасть ще глибшого смаку.

Для зручності маринування, капусту можна використовувати не тільки як гарнір, але і як складову частину салатів або бутербродів.

Маринована фіолетова капуста — це ідеальний продукт для будь-якої господині, яка хоче додати різноманіття у власний раціон або подати гостям незвичайну закуску. Вона не тільки смачна, а й надзвичайно корисна для організму, оскільки багата на вітаміни та мікроелементи. Зробити її можна за кілька простих кроків, а результат перевершить ваші очікування.

Цей рецепт — це не тільки смачно, але й корисно.

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