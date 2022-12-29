Маринована капуста: рецепт смачної та корисної закуски

Цю страву можна подавати як закуску або як додаток до гарніру.

Маринована капуста – це вітамінний зимовий салат. Капуста з додаванням болгарського перцю, цибулі, моркви добре поєднується з м'ясними стравами.

Таку закуску дуже зручно приготувати про запас, перед святами.

Інгредієнти:

капуста – 1 кг;

морква – 1 шт.;

перець болгарський – 2 шт.;

Маринад:

вода – 500 мл;

сіль – 1 ст. л;

цукор – 4 ст. л;

оцет яблучний – 40 мл;

часник – 2 зубчики;

лавровий лист – 1 шт.;

перець чорний горошок – 6 шт.;

гвоздика – 3 шт.;

олія – 60 мл.

Приготування:

Капусту наріжте великими шматочками, моркву натріть на тертці. Болгарський перець очистіть від насіння і наріжте тонкою соломкою, часник поріжте тонкими пластинками. Все перемішайте. Додати перець горошком, часник, гвоздику, лавровий лист.

Приготуйте маринад. У киплячу воду додайте сіль, цукор і олію. Доведіть до кипіння. Зніміть з вогню та додайте оцет. Залийте капусту з морквою та гарячим перцем маринадом. Коли капуста охолоне, поставте її в холодильник на добу.

Хрумка маринована капуста готова.

Поради:

Болгарський перець можна взяти різного кольору.

Яблучний оцет можна замінити будь-яким.

Маринована капуста буде готовою до вживання за 12 годин.

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