Маринована капуста: рецепт смачної та корисної закуски

Цю страву можна подавати як закуску або як додаток до гарніру.
Маринована капуста – це вітамінний зимовий салат. Капуста з додаванням болгарського перцю, цибулі, моркви добре поєднується з м'ясними стравами.
Таку закуску дуже зручно приготувати про запас, перед святами.
Інгредієнти:
- капуста – 1 кг;
- морква – 1 шт.;
- перець болгарський – 2 шт.;
Маринад:
- вода – 500 мл;
- сіль – 1 ст. л;
- цукор – 4 ст. л;
- оцет яблучний – 40 мл;
- часник – 2 зубчики;
- лавровий лист – 1 шт.;
- перець чорний горошок – 6 шт.;
- гвоздика – 3 шт.;
- олія – 60 мл.
Приготування:
Капусту наріжте великими шматочками, моркву натріть на тертці. Болгарський перець очистіть від насіння і наріжте тонкою соломкою, часник поріжте тонкими пластинками. Все перемішайте. Додати перець горошком, часник, гвоздику, лавровий лист.
Приготуйте маринад. У киплячу воду додайте сіль, цукор і олію. Доведіть до кипіння. Зніміть з вогню та додайте оцет. Залийте капусту з морквою та гарячим перцем маринадом. Коли капуста охолоне, поставте її в холодильник на добу.
Хрумка маринована капуста готова.
Поради:
- Болгарський перець можна взяти різного кольору.
- Яблучний оцет можна замінити будь-яким.
- Маринована капуста буде готовою до вживання за 12 годин.
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