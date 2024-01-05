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Маринована капуста з буряком: дуже простий рецепт

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
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Маринована капуста з буряком: дуже простий рецепт

Маринована капуста з буряком / Фото: Credits

Приготуйте до свого столу простий рецепт хрусткої маринованої капусти з буряком та морквою. Червоний сік буряків забарвить білокачанну капусту в яскраво-бордовий колір.

Наріжте овочі, перекладіть шарами, залийте киплячим маринадом – і вже за добу страву можна подавати на стіл.

Інгредієнти:

  • капуста білокачанна – 1 кг;
  • морква – 1 шт.;
  • буряк – 1 шт.;
  • часник – 3 зубчики;
  • перець гострий – 1 стручок.

Маринад:

вода – 0,5 л;

цукор – 75 г;

столовий оцет – 75 мл;

сіль – 1 ст. л. (з гіркою);

лавровий лист – 1 шт.;

запашний перець – 3 шт..

Приготування:

  1. Капусту наріжте на квадратики, качан виріжте.
  2. Моркву наріжте тонкими кільцями, буряки – соломкою.
  3. Викладайте в каструлю шарами капусту, моркву, буряк, доки не закінчаться овочі. Кожен шар посипайте нарізаним пластинками часником. Покладіть гострий перець.
  4. Для маринаду в сотейнику з'єднайте цукор, сіль, перець, лавровий лист, влийте воду та доведіть до кипіння. Зніміть маринад із плити, влийте в нього оцет. Перемішайте.
  5. Залийте овочі маринадом. Зверху накрийте тарілкою та покладіть невеликий вантаж. Залишіть капусту за кімнатної температури.

Поради:

  • Столовий оцет можна замінити яблучним.

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Дата публікації
Перегляди
323
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