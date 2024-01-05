Маринована капуста з буряком: дуже простий рецепт

Приготуйте до свого столу простий рецепт хрусткої маринованої капусти з буряком та морквою. Червоний сік буряків забарвить білокачанну капусту в яскраво-бордовий колір.
Наріжте овочі, перекладіть шарами, залийте киплячим маринадом – і вже за добу страву можна подавати на стіл.
Інгредієнти:
- капуста білокачанна – 1 кг;
- морква – 1 шт.;
- буряк – 1 шт.;
- часник – 3 зубчики;
- перець гострий – 1 стручок.
Маринад:
вода – 0,5 л;
цукор – 75 г;
столовий оцет – 75 мл;
сіль – 1 ст. л. (з гіркою);
лавровий лист – 1 шт.;
запашний перець – 3 шт..
Приготування:
- Капусту наріжте на квадратики, качан виріжте.
- Моркву наріжте тонкими кільцями, буряки – соломкою.
- Викладайте в каструлю шарами капусту, моркву, буряк, доки не закінчаться овочі. Кожен шар посипайте нарізаним пластинками часником. Покладіть гострий перець.
- Для маринаду в сотейнику з'єднайте цукор, сіль, перець, лавровий лист, влийте воду та доведіть до кипіння. Зніміть маринад із плити, влийте в нього оцет. Перемішайте.
- Залийте овочі маринадом. Зверху накрийте тарілкою та покладіть невеликий вантаж. Залишіть капусту за кімнатної температури.
Поради:
- Столовий оцет можна замінити яблучним.
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