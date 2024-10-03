Маринована капуста з болгарським перцем: рецепт смачного овочевого салату

Цей салат дуже смачний та ідеально підходить як заготівля на зиму, що дозволить вам насолоджуватися овочами протягом усієї зими.
На сторінці viktoria_food0 показали, як приготувати смачний маринований салат з капустою та болгарським перцем, який можна консервувати в банки та залишити на зиму.
Інгредієнти
- Капуста
- 2 кг
- Болгарський перець
- 2 шт.
- Морква
- 2 шт.
- Часник
- 3 зубчики
- Вода
- 1 л
- Сіль
- 1,5 ст. л
- Цукор
- 5 ст. л
- Перець
- 10 горошин
- Лавровий листок
- 2 шт.
- Оцет
- 100 мл
Приготування:
- Нашаткуйте капусту, перець, наріжте соломкою моркву та вичавіть часник;
- Змішайте все та можете трохи придавити руками капусту;
- Зробіть маринад: у воду додайте сіль, цукор, перець горошком, лавровий листок, олію, оцет і доведіть до кипіння, потім зніміть з вогню;
- Наповніть банку капустою, гарненько її утрамбуйте та залийте гарячим маринадом;
- Накрийте кришкою та охолодіть;
- Поставте у темне та холодне місце на один або два дні.
Смачного!
@viktoria_food0 Маринована капуста з болгарським перцем Рецепт розрахований на 3-х літрову банку: ▫️2 кг капусти ▫️2 шт. болгарського перцю ▫️2 шт. моркви ▫️3 зубчики часнику Маринад: ▫️1 л води ▫️1,5 ст.л солі ▫️5 ст.л цукру ▫️10 горошин перцю ▫️2 лаврових листочка ▫️100 мл олії ▫️100 мл оцту #рецепти #овочі #маринад #смакота #капуста #маринованакапуста #рецептик ♬ оригінальний звук - Вікторія
Приготування маринованого салату з капустою та болгарським перцем — це простий і смачний спосіб зберегти сезонні овочі на зиму. Завдяки цьому рецепту, ви зможете насолоджуватися свіжим смаком навіть у холодні зимові дні.
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