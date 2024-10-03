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Маринована капуста з болгарським перцем: рецепт смачного овочевого салату

Маринована капуста з болгарським перцем: рецепт смачного овочевого салату

Маринована капуста з перцем / Фото: Credits

Цей салат дуже смачний та ідеально підходить як заготівля на зиму, що дозволить вам насолоджуватися овочами протягом усієї зими.

На сторінці viktoria_food0 показали, як приготувати смачний маринований салат з капустою та болгарським перцем, який можна консервувати в банки та залишити на зиму. 

Інгредієнти

Капуста
2 кг
Болгарський перець
2 шт. 
Морква
2 шт.
Часник
3 зубчики
Вода
1 л 
Сіль
1,5 ст. л
Цукор
5 ст. л
Перець
10 горошин
Лавровий листок
2 шт.
Оцет
100 мл

Приготування:

  • Нашаткуйте капусту, перець, наріжте соломкою моркву та вичавіть часник;
  • Змішайте все та можете трохи придавити руками капусту;
  • Зробіть маринад: у воду додайте сіль, цукор, перець горошком, лавровий листок, олію, оцет і доведіть до кипіння, потім зніміть з вогню;
  • Наповніть банку капустою, гарненько її утрамбуйте та залийте гарячим маринадом;
  • Накрийте кришкою та охолодіть;
  • Поставте у темне та холодне місце на один або два дні.

Смачного!

@viktoria_food0 Маринована капуста з болгарським перцем Рецепт розрахований на 3-х літрову банку: ▫️2 кг капусти ▫️2 шт. болгарського перцю ▫️2 шт. моркви ▫️3 зубчики часнику Маринад: ▫️1 л води ▫️1,5 ст.л солі ▫️5 ст.л цукру ▫️10 горошин перцю ▫️2 лаврових листочка ▫️100 мл олії ▫️100 мл оцту #рецепти #овочі #маринад #смакота #капуста #маринованакапуста #рецептик ♬ оригінальний звук - Вікторія‍

Приготування маринованого салату з капустою та болгарським перцем — це простий і смачний спосіб зберегти сезонні овочі на зиму. Завдяки цьому рецепту, ви зможете насолоджуватися свіжим смаком навіть у холодні зимові дні.

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