Маринована капуста з болгарським перцем: рецепт смачного овочевого салату

Цей салат дуже смачний та ідеально підходить як заготівля на зиму, що дозволить вам насолоджуватися овочами протягом усієї зими.

На сторінці viktoria_food0 показали, як приготувати смачний маринований салат з капустою та болгарським перцем, який можна консервувати в банки та залишити на зиму.

Інгредієнти Капуста 2 кг Болгарський перець 2 шт. Морква 2 шт. Часник 3 зубчики Вода 1 л Сіль 1,5 ст. л Цукор 5 ст. л Перець 10 горошин Лавровий листок 2 шт. Оцет 100 мл

Приготування:

Нашаткуйте капусту, перець, наріжте соломкою моркву та вичавіть часник;

Змішайте все та можете трохи придавити руками капусту;

Зробіть маринад: у воду додайте сіль, цукор, перець горошком, лавровий листок, олію, оцет і доведіть до кипіння, потім зніміть з вогню;

Наповніть банку капустою, гарненько її утрамбуйте та залийте гарячим маринадом;

Накрийте кришкою та охолодіть;

Поставте у темне та холодне місце на один або два дні.

Смачного!

Приготування маринованого салату з капустою та болгарським перцем — це простий і смачний спосіб зберегти сезонні овочі на зиму. Завдяки цьому рецепту, ви зможете насолоджуватися свіжим смаком навіть у холодні зимові дні.

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