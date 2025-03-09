Маринована мойва: домашній рецепт популярної закуски

Замаринуйте в домашніх умовах мойву, яка виходить у міру солоною і пікантною завдяки цибулі та спеціям.
Мойва буде чудовим доповненням до будь-якої картоплі і вийде не лише дешевшою за магазинну, але й набагато смачнішою та ароматнішою.
Інгредієнти
- мойва
- 500 г
- вода
- 500 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- коріандр у зернах
- 3 шт.
- лист лавровий
- 2 шт.
- перець запашний
- 3 шт.
- перець чорний горошком
- 5 шт.
- оцет 9%
- 1,5 ст. л.
- сіль
- 1,5 ст. л.
- олія
- 2 ст. л.
- В каструлі закип'ятіть воду, додайте коріандр, лавровий лист, запашний перець, перець горошком, сіль і проваріть кілька хвилин. Остудіть, потім додайте оцет та олію.
- Цибулю очистьте, промийте і наріжте півкільцями.
- Мойву заздалегідь розморозьте, відріжте голови, розріжте черевця, видаліть нутрощі та чорну плівку. Промийте під проточною водою.
- Викладіть мойву до скляної ємності, рівномірно перекладаючи шари риби цибулею, і залийте маринадом. Накрийте щільно харчовою плівкою та покладіть до холодильника на 24 години.
Поради:
- Така рибка може зберігатися в холодильнику два тижні.
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