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Маринована мойва: домашній рецепт популярної закуски

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
217 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
103
Час на прочитання
1 хв
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Маринована мойва: домашній рецепт популярної закуски

Маринована мойва / Фото: Credits

Замаринуйте в домашніх умовах мойву, яка виходить у міру солоною і пікантною завдяки цибулі та спеціям.

Мойва буде чудовим доповненням до будь-якої картоплі і вийде не лише дешевшою за магазинну, але й набагато смачнішою та ароматнішою.

Інгредієнти

мойва
500 г
вода
500 г
цибуля ріпчаста
1 шт.
коріандр у зернах
3 шт.
лист лавровий
2 шт.
перець запашний
3 шт.
перець чорний горошком
5 шт.
оцет 9%
1,5 ст. л.
сіль
1,5 ст. л.
олія
2 ст. л.
  1. В каструлі закип'ятіть воду, додайте коріандр, лавровий лист, запашний перець, перець горошком, сіль і проваріть кілька хвилин. Остудіть, потім додайте оцет та олію.
  2. Цибулю очистьте, промийте і наріжте півкільцями.
  3. Мойву заздалегідь розморозьте, відріжте голови, розріжте черевця, видаліть нутрощі та чорну плівку. Промийте під проточною водою.
  4. Викладіть мойву до скляної ємності, рівномірно перекладаючи шари риби цибулею, і залийте маринадом. Накрийте щільно харчовою плівкою та покладіть до холодильника на 24 години.

Поради:

  • Така рибка може зберігатися в холодильнику два тижні.

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