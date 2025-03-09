Маринована мойва: домашній рецепт популярної закуски

Замаринуйте в домашніх умовах мойву, яка виходить у міру солоною і пікантною завдяки цибулі та спеціям.

Мойва буде чудовим доповненням до будь-якої картоплі і вийде не лише дешевшою за магазинну, але й набагато смачнішою та ароматнішою.

Інгредієнти мойва 500 г вода 500 г цибуля ріпчаста 1 шт. коріандр у зернах 3 шт. лист лавровий 2 шт. перець запашний 3 шт. перець чорний горошком 5 шт. оцет 9% 1,5 ст. л. сіль 1,5 ст. л. олія 2 ст. л.

В каструлі закип'ятіть воду, додайте коріандр, лавровий лист, запашний перець, перець горошком, сіль і проваріть кілька хвилин. Остудіть, потім додайте оцет та олію. Цибулю очистьте, промийте і наріжте півкільцями. Мойву заздалегідь розморозьте, відріжте голови, розріжте черевця, видаліть нутрощі та чорну плівку. Промийте під проточною водою. Викладіть мойву до скляної ємності, рівномірно перекладаючи шари риби цибулею, і залийте маринадом. Накрийте щільно харчовою плівкою та покладіть до холодильника на 24 години.

Поради:

Така рибка може зберігатися в холодильнику два тижні.

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