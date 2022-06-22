Мариновані кабачки за 15 хвилин: простий рецепт від шеф-кухаря

Якщо ви і ваші рідні люблять кабачки, тоді ця закуска точно буде вам до смаку.

Кабачки - це прекрасний, корисний і дієтичний овоч, з якого можна приготувати найрізноманітніші страви, і всі вони будуть, безсумнівно, дуже смачними.

Одна з головних переваг кабачка - його низька калорійність. Овоч містить багато клітковини, вітамінів і макроелементів. А ще він добре насичує, і ви довго не будете відчувати почуття голоду.

Шеф-кухар Павло Д'ячек поділився з нами рецептом простого і швидкого приготування маринованих кабачків. Вони чудово підійдуть для сніданку в комбінації з авокадо-тостом і яйцем-пашот або ж на обід або вечерю як закуска до м'яса або страви з картоплі.

Інгредієнти:

2 молодих кабачки — приблизно 250 г

цибуля марс — 20 г

бальзамічний оцет — 10 г

соєвий соус — 10 г

олія волоського горіха — 20 г

цукор, сіль, перець за смаком

Приготування:

Шеф-кухар ресторану Kommuna Kitchen заміського готелю Bobritsa Dacha Павло Д'ячек

Нам знадобляться молоді кабачки з тонкою світло-зеленою шкіркою. Використовувати ми будемо тільки їхню серцевину.

Миємо кабачки, висушуємо паперовим рушником і нарізаємо тонкими довгими слайсами за допомогою овочечистки. Цибулю марс нарізаємо соломкою.

Нарізані слайси кладемо в миску, додаємо цибулю, бальзамічний оцет, соєвий соус і олію волоського горіха. Посипаємо сіллю, цукром і перцем. Добре перемішуємо кабачки з маринадом і залишаємо на 15 хвилин промаринуватися.

Після закінчення цього часу кабачки вже просочилися пряною ароматною сумішшю і готові до вживання. Красиво їх викладаємо хвилями на тарілку і насолоджуємося прекрасним смаком.

Якщо ви вирішите подавати кабачки з яйцем пашот, тоді легкий спосіб його приготування читайте тут.

Смачного!

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