Мариновані томати: простий рецепт від шефкухаря Євгена Клопотенка

Євген Клопотенко у своєму новому дописі в Instagram жартує, що не відчепиться від вас з консервацією, доки не побачить у сторіз, як ви закручуєте банки.

Шефкухар поділився дуже простим рецептом, який може повторити кожна господиня. Отже для того, щоб замаринувати томати вам знадобляться в ідеалі томати черрі або коктейльні, спеції, лавровий лист та соєвий соус.

"Перш ніж починати боятися цієї ідеї подумайте, що соєвий соус - це просто штука, що посилить смак томатів. Все. На інше він не вплине", - пише Клопотенко. А далі покроково розповідає, що за чим робити, щоб томати вийшли такими, як треба.

"Беремо 400г дрібних томатів (черрі, коктейльні - ідеально), вимиваємо ретельно та викладаємо в банку 700мл так, що чергувати з кропом (2 парасольки), петрушкою (3 гілочки), часником (3 зубчики), духмяним перцем (3 горошинки) та лавровим листям (2шт).У сотейник наливаєте 350мл води, додаєте столову ложку солі, столову ложку цукру та 2 столові ложки соєвого соусу. Треба це все прокип’ятити хвилину, додати столову ложку оцту (столовий, 9%), залити у банку з томатами за нащільно закрити кришкою. Важливо: банка та кришка мають бути простерилізовані», - пише Клопотенко.

Нагадаємо, раніше шефкухар ділився рецептом малосольних огірків.

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