Маринований буряк: рецепт смачної закуски

Ароматна, яскрава та корисна страва з маринованих буряків. Подавайте як гарнір до м'яса, курки, риби або просто як закуску.
Буряк запечіть, наріжте і залийте маринадом. Пікантна закуска готова буде за годину.
Інгредієнти
- буряк
- 2 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- оцет яблучний
- 1 ст. л.
- олія оливкова
- 2 ст. л.
- гірчиця по-діжонськи
- 1 ч. л.
- коріандр у зернах
- 1 ч. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- Буряк помийте, обсушіть паперовим рушником, загорніть у фольгу і запікайте в духовці, що заздалегідь розігріта, до 200 градусів 50-60 хвилин. Остудіть, очистіть і наріжте на брусочки.
- Цибулю очистіть, наріжте півкільцями.
- У миску викладіть буряк, цибулю, додайте оцет яблучний, олію оливкову, гірчицю, коріандр, перець чорний мелений і сіль. Перемішайте. Викладіть у скляну ємність, накрийте кришкою та відправте в холодильник на одну годину.
Поради:
- Оливкову олію можна замінити соняшниковою.
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