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Маринований буряк: рецепт смачної закуски

Час приготування
2 год. 20 хв.
Харчова цінність на 100 г
41 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
175
Час на прочитання
1 хв
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Маринований буряк: рецепт смачної закуски

Буряк / Фото: Credits

Ароматна, яскрава та корисна страва з маринованих буряків. Подавайте як гарнір до м'яса, курки, риби або просто як закуску.

Буряк запечіть, наріжте і залийте маринадом. Пікантна закуска готова буде за годину.

Інгредієнти

буряк
2 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
оцет яблучний
1 ст. л.
олія оливкова
2 ст. л.
гірчиця по-діжонськи
1 ч. л.
коріандр у зернах
1 ч. л.
перець чорний мелений
сіль
  1. Буряк помийте, обсушіть паперовим рушником, загорніть у фольгу і запікайте в духовці, що заздалегідь розігріта, до 200 градусів 50-60 хвилин. Остудіть, очистіть і наріжте на брусочки.
  2. Цибулю очистіть, наріжте півкільцями.
  3. У миску викладіть буряк, цибулю, додайте оцет яблучний, олію оливкову, гірчицю, коріандр, перець чорний мелений і сіль. Перемішайте. Викладіть у скляну ємність, накрийте кришкою та відправте в холодильник на одну годину.

Поради:

  • Оливкову олію можна замінити соняшниковою.

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