Маринований перець чилі: рецепт пекельно гострої закуски

Якщо ви шукаєте спосіб додати гостроти та пікантності своєму столу, цей рецепт закуски з перцем чилі стане ідеальним вибором.

На сторінці romayemets розповіли про простий та швидкий рецепт, який дозволить вам насолодитися справжнім смаком пікантної закуски. Він чудово підходить як доповнення до основних страв або як самостійна закуска для тих, хто любить гострі смаки.

Інгредієнти Перець чилі 300 г Вода 300 г Сіль 1 ст. л Цукор 1 ст. л Оцет яблучний 3 ст. л Коріандр 1 ч. л Насіння фенхелю 1 ч. л Суміш перцю 1 ч. л Лавровий лист 2 шт.

Приготування

Для створення простого, але вишуканого маринаду змішайте в сотейнику воду, сіль і цукор. Додайте яблучний оцет, а також по одній чайній ложці коріандру, насіння фенхелю та суміші перцю, не забудьте про лавровий листок. Доведіть суміш до кипіння, а потім дайте їй охолонути до кімнатної температури. Наріжте перець чилі тоненькими кільцями. Чим тонше будуть кільця, тим більше аромату та гостроти вони передадуть маринаду. Перекладіть нарізаний перець у чисту банку, а після цього процідіть охолоджений маринад через сито безпосередньо до перцю. Це допоможе видалити зайві частинки спецій та залишаться лише чистий аромат і смак. Закрийте банку кришкою та залиште перець маринуватися у холодильнику протягом однієї доби. Цей маринований перець чилі – справжня знахідка для тих, хто любить гострі та насичені смаки. Він додає пікантності до будь-яких страв і може стати чудовою окрасою вашого столу. Додавайте його до салатів, закусок або використовуйте як палкий акцент у ваших кулінарних експериментах і ви відчуєте, як простий рецепт може стати справжнім вибухом смаку.

#перецьчилі #перецьмаринований #закуска#простірецепти #food ♬ оригінальний звук - Рома Ємець @romayemets Перець Чілі маринований. Простий рецепт за декілька хвилин. Рецепт ‍ ️Перець Чілі -300 гр. ️Вода -300 гр. ️Сіль-1 ст.л. ️Цукор-1 ст.л. ️ Оцет яблучний-3 ст.л. ️Коріандр-1 ч.л. ️Насіння фенхелю-1 ч.л. ️Суміш перцю -1 ч.л. ️Лавровий лист -2 шт. Приготування: Для нашого простого маринаду змішуємо в сотейнику разом: 300 грам води, столова ложка солі та цукру. Три столові ложки яблучного оцту та по одній чайній ложці коріандру, насіння фенхелю, суміш перцю та два лаврових листка. Доводимо до закіпаня та охолоджуємо. Нарізаємо перець Чілі тоненькими кільцями та пересипаємо в банку. Проціджуємо наш маринад через сито до перцю. І залишаємо його маринуватися в холодильнику протягом однієї доби. Пікантно та цікаво до будь-якої страви #перець

Простий, але надзвичайно смачний рецепт маринованого перцю чилі дозволяє швидко та легко приготувати закуску, яка надихне вас на нові кулінарні відкриття.

Смачного!

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