Маринований сир: рецепт оригінальної закуски

Сирна тарілка давно стала одним із основних видів закусок на святковому столі.

Однак зазвичай вона подається у вигляді звичайної нарізки 3-4 видів купленого випадково сиру. Пропонуємо відійти від традицій і покласти на тарілку, крім скибочок ементалю, чеддера та дорблю, кілька кубиків маринованого сиру. Будьте певні, що він на тарілці не залежиться.

Приготування маринованого сиру не клопітке, а в результаті ви отримуєте продукт, ідеальний сам по собі, незамінний для канапе і чудовий у салатах, який надає їм неповторного смаку. Крім того, баночка маринованого сиру може стати чудовим подарунком для гурманів-аматорів.

Інгредієнти:

250 г фети

200 мл оливкової олії

1 стручок перцю чилі

3 зубки часнику

2 гілочки орегано

2 гілочки чебрецю

1 гілочка розмарину

1,5 чайної ложки суміші перців горошком

Приготування

Нарізати сир однаковими кубиками зі стороною 1-1,5 см.

Добре розігріти оливкову олію, не доводячи її до кипіння, і додати нарізаний тонкими пластинками часник та суміш перців горошком.

До 0,5-літрової банки покласти перець чилі та гілочки орегано, чебрецю та розмарину, додати сир та повністю залити його охололим маслом із часником та перцем.

Банку накрити кришкою, помістити до холодильника і витримати щонайменше 24 години.

На замітку

Крім фети, для маринування використовуйте гауду, бринзу, адигейський або імеретинський сир, маленькі кульки моцарели або будь-який твердий сир із нейтральним смаком.

Разом із сиром до банки можна покласти подрібнену зелень, жменю в'ялених журавлин або нарізаних кружальцями оливок, кільця цибулі, кілька в'ялених помідорів або курагу.

Асортимент приправ для маринування дуже широкий. Сир добре доповнять базилік, майоран, шавлія, м'ята, паприка, кмин, фенхель, коріандр, ягоди ялівцю, лавровий лист, лимонна цедра.

Для надання маринадові нових відтінків використовуйте бальзамічний оцет, лимонний або апельсиновий сік, соєвий соус або мед.

Запашне масло, яке залишилося після маринування, стане в нагоді для заправки овочевих салатів. До речі, заправляючи грецький салат таким маслом, додайте до нього листя салату і мариновану фету.

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