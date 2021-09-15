Маринований виноград: рецепт оригінальної закуски

Маринований виноград — закуска дуже незвичайна, проте він чудово підходить до будь-якого смаженого і запеченого м'яса, а також до риби. Кращий же компаньйон для маринованого винограду — сир.
Подавати маринований виноград можна окремо, можна приготувати канапе на шпажках із таким виноградом, а можна замінити ним оливки в салатах. Таким чином ви отримаєте абсолютно новий вишуканий смак давно відомих вам страв.
Рецепт гарний тим, що його можна використовувати перед будь-яким святом, купивши всього 1-2 грона винограду.
Інгредієнти:
- 0,5 кг винограду
- 1 склянка цукру
- 2/3 склянки білого винного оцту
- 1/3 склянки сухого білого вина
- 1 паличка кориці
- 1 чайна ложка запашного перцю горошком
- 1 чайна ложка гвоздики
- 0,25 чайної ложки солі
Приготування
Виноград вимити під проточною водою, відокремити ягоди від кисті і укласти в чисту банку.
Вино з оцтом влити в каструлю, додати цукор, сіль і спеції, довести до кипіння, зрідка помішуючи, щоб цукор повністю розчинився, і зняти з вогню.
Підготовлений виноград залити маринадом, накрити кришкою і витримати не менше 10-12 годин. Коли маринад повністю охолоне, банку з виноградом помістити в холодильник.
На замітку
Виноград можете використовувати і білий, і червоний, але переважно вибирати сорти без кісточок.
Якщо виноград залити гарячим маринадом, він приготується швидше, але ягоди будуть м'якуваті. Якщо ж маринаду дати злегка охолонути, смак вийде ніжнішим, а ягоди — щільнішими.
Щоб виноград швидше замаринувати, зріжте у ягід трохи м'якоті в місці кріплення плодоніжки.
Смак і аромат винограду розкриваються поступово, але особливий ефект досягається через 2-3 дні.
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