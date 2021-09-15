Маринований виноград: рецепт оригінальної закуски

Маринований виноград — закуска дуже незвичайна, проте він чудово підходить до будь-якого смаженого і запеченого м'яса, а також до риби. Кращий же компаньйон для маринованого винограду — сир.

Подавати маринований виноград можна окремо, можна приготувати канапе на шпажках із таким виноградом, а можна замінити ним оливки в салатах. Таким чином ви отримаєте абсолютно новий вишуканий смак давно відомих вам страв.

Рецепт гарний тим, що його можна використовувати перед будь-яким святом, купивши всього 1-2 грона винограду.

Інгредієнти:

0,5 кг винограду

1 склянка цукру

2/3 склянки білого винного оцту

1/3 склянки сухого білого вина

1 паличка кориці

1 чайна ложка запашного перцю горошком

1 чайна ложка гвоздики

0,25 чайної ложки солі

Приготування

Виноград вимити під проточною водою, відокремити ягоди від кисті і укласти в чисту банку.

Вино з оцтом влити в каструлю, додати цукор, сіль і спеції, довести до кипіння, зрідка помішуючи, щоб цукор повністю розчинився, і зняти з вогню.

Підготовлений виноград залити маринадом, накрити кришкою і витримати не менше 10-12 годин. Коли маринад повністю охолоне, банку з виноградом помістити в холодильник.

На замітку

Виноград можете використовувати і білий, і червоний, але переважно вибирати сорти без кісточок.

Якщо виноград залити гарячим маринадом, він приготується швидше, але ягоди будуть м'якуваті. Якщо ж маринаду дати злегка охолонути, смак вийде ніжнішим, а ягоди — щільнішими.

Щоб виноград швидше замаринувати, зріжте у ягід трохи м'якоті в місці кріплення плодоніжки.

Смак і аромат винограду розкриваються поступово, але особливий ефект досягається через 2-3 дні.

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