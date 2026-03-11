Мармурова шинка з курки та індички instagram.com_olga_riabenko_ / © Instagram

Реклама

Домашні м’ясні делікатеси останніми роками стають дедалі популярнішими. І це не дивно, адже якщо ви самостійно приготуєте шинку, то точно знатимете, з чого вона зроблена, зможете контролювати кількість спецій, солі та жиру.

Мармурова шинка — одна з тих страв, які мають ефектний вигляд, але готуються доволі просто. Секрет її апетитного вигляду у поєднанні шматочків м’яса індички та курячого фаршу. Після запікання вони створюють красивий «мармуровий» візерунок на зрізі. Фудблогерка Ольга Рябенко розповіла про простий рецепт приготування соковитої шинки з курки та індички, яка виходить ароматною, ніжною і чудово нарізається красивими скибками.

До того ж така шинка готується у власному соку, без складних технологій чи спеціального обладнання. Достатньо правильно замаринувати м’ясо, запекти його за помірної температури та дати добре охолонути.

Реклама

Інгредієнти

Основні інгредієнти

філе чи стегно індички 500 г

курячий фарш 600 г

Для маринаду

сіль до свого смаку

чорний перець до свого смаку

сушений часник 1 ч. л

паприка 1 ч. л

спеції до курки 1 ч. л

мускатний горіх ¼ ч. л

вода 150 мл

Приготування

Філе чи стегно індички потрібно нарізати невеликими шматочками. Саме вони створюватимуть красиву текстуру на зрізі. У пакет із застібкою чи глибоку миску покладіть курячий фарш і нарізане м’ясо індички. Додайте всі інгредієнти для маринаду, а саме, сіль, перець, сушений часник, паприку, спеції до курки, мускатний горіх і воду. Пакет потрібно щільно закрити та добре перемішати, щоб спеції рівномірно розподілилися. М’ясо слід маринувати у холодильнику мінімум 6–8 годин, але найкраще залишити його на ніч. За цей час воно просочиться спеціями та стане ароматнішим. Після маринування м’ясну суміш потрібно щільно викласти у форму для запікання. Її можна трохи утрамбувати ложкою чи руками, бо це допоможе шинці тримати форму після приготування. Готувати шинку потрібно за температури 160–170°C приблизно 1,5 години. Під час запікання м’ясо виділяє сік. Саме він створює ефект повільного томління, а завдяки цьому шинка виходить соковитою, ніжною та дуже ароматною. Після приготування сік, який залишився у формі, можна обережно злити та використати для соусу, підливи чи рагу. Потім шинку потрібно залишити охолонути у формі, поставити у холодильник на 4–6 годин. За цей час м’ясо ущільнюється та шинка легко нарізається рівними красивими скибками.

Подавання

Мармурова шинка чудово смакує у різних варіантах, наприклад:

на свіжому хлібі

у сендвічах

з гірчицею

з хріном

як холодна м’ясна закуска

Також її можна подавати до салатів, овочів або використовувати для святкових м’ясних тарілок.

Мармурова шинка з курки та індички — це простий, але дуже ефектний домашній делікатес. Вона готується без складних інгредієнтів, має натуральний склад і чудово підходить як для щоденних перекусів, так і для святкового столу.

Трохи часу на маринування, повільне запікання та кілька годин охолодження і на вашій кухні з’явиться соковита домашня шинка, яка легко конкурує з ресторанними делікатесами.