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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
128
Час на прочитання
1 хв

Маринована капуста швидкого приготування

У цьому рецепті капусту заливають гарячим маринадом, що дозволяє подавати страву вже через 2–3 години.

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Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
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Маринована капуста швидкого приготування

Маринована капуста швидкого приготування / © Credits

Маринована капуста виходить соковитою та хрусткою.

Інгредієнти:

  • білокачанна капуста — 1 кг;

  • морква — 1 шт.;

  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;

  • болгарський перець — 1 шт.;

  • часник — 2–3 зубчики;

  • лавровий лист — 1 шт.;

  • чорний перець горошком — 5 шт.

Для маринаду:

  • вода — 500 мл;

  • цукор — 2 ст. л.;

  • сіль — 1 ст. л. (з верхом);

  • столовий оцет 9% — 70 мл;

  • олія — 50 мл.

Приготування

  1. Очистьте капусту від верхніх листків і дрібно наріжте.

  2. Очистьте болгарський перець від насіння та наріжте соломкою.

  3. Цибулю, моркву та часник очистьте.

  4. Цибулю наріжте півкільцями, моркву натріть на великій тертці, часник пропустіть через прес.

  5. У миску викладіть капусту, моркву, цибулю, болгарський перець, часник і злегка розімніть руками.

  6. Закип’ятіть воду, всипте сіль, цукор, додайте лавровий лист, перець горошком.

  7. Влийте олію, оцет, доведіть до легкого кипіння, перемішайте, щоб розчинилися цукор і сіль, залийте овочі маринадом.

  8. Накрийте тарілкою і покладіть невеликий тягар.

  9. Залиште за кімнатної температури до повного охолодження на 2–3 години.

  10. Перекладіть капусту в скляну банку або в контейнер зі щільною кришкою та зберігайте в холодильнику.

Поради:

  • Столовий оцет можна замінити яблучним (90 мл).

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