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Маринована капуста швидкого приготування
У цьому рецепті капусту заливають гарячим маринадом, що дозволяє подавати страву вже через 2–3 години.
Маринована капуста виходить соковитою та хрусткою.
Інгредієнти:
білокачанна капуста — 1 кг;
морква — 1 шт.;
цибуля ріпчаста — 1 шт.;
болгарський перець — 1 шт.;
часник — 2–3 зубчики;
лавровий лист — 1 шт.;
чорний перець горошком — 5 шт.
Для маринаду:
вода — 500 мл;
цукор — 2 ст. л.;
сіль — 1 ст. л. (з верхом);
столовий оцет 9% — 70 мл;
олія — 50 мл.
Приготування
Очистьте капусту від верхніх листків і дрібно наріжте.
Очистьте болгарський перець від насіння та наріжте соломкою.
Цибулю, моркву та часник очистьте.
Цибулю наріжте півкільцями, моркву натріть на великій тертці, часник пропустіть через прес.
У миску викладіть капусту, моркву, цибулю, болгарський перець, часник і злегка розімніть руками.
Закип’ятіть воду, всипте сіль, цукор, додайте лавровий лист, перець горошком.
Влийте олію, оцет, доведіть до легкого кипіння, перемішайте, щоб розчинилися цукор і сіль, залийте овочі маринадом.
Накрийте тарілкою і покладіть невеликий тягар.
Залиште за кімнатної температури до повного охолодження на 2–3 години.
Перекладіть капусту в скляну банку або в контейнер зі щільною кришкою та зберігайте в холодильнику.
Поради:
Столовий оцет можна замінити яблучним (90 мл).