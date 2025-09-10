Маринована капуста з буряком та морквою: цікавий рецепт

Маринована капуста з буряком та морквою / © www.credits

Така капуста згодиться як у будні, так і на свята, адже вона чудово поєднується з м’ясними та рибними стравами, підходить як закуска під картоплю, каші чи просто з хлібом. Рецептом її приготування поділилися на сторінці Буде смачно разом.

Осінь — найкращий час, щоб заготовити цю смакоту, адже всі інгредієнти доступні та свіжі. А головне, ви точно будете знати, що у вашій банці немає жодних консервантів або «хімії».

Інгредієнти Капуста 1,5 кг Морква 1 шт. Буряк 2 шт. Вода 1,5 л Цукор 6 ст. л Сіль 3 ст. л Олія 150 мл Яблучний оцет 150 мл Приправа для малосольних огірків 2 ст. л Часник Гострий перець

Приготування

Капусту наріжте великими квадратними шматочками. Моркву та буряк натріть на великій тертці чи наріжте тонкими слайсами. У підготовлену банку чи каструлю викладайте шарами капусту, моркву та буряк, поки не закінчаться всі овочі. У сотейнику змішайте воду, сіль, цукор, приправу, олію та яблучний оцет. Доведіть до кипіння, щоб усі кристали розчинилися. Гарячим маринадом залийте підготовлені овочі. Зверху накрийте тарілкою та поставте невеликий вантаж. Залиште капусту за кімнатної температури на 6–8 годин, а потім перенесіть у холодильник. Найкраще смакує на наступний день, коли овочі повністю просочаться маринадом.

Поради

Якщо любите гострі закуски — додайте до маринаду кілька шматочків чилі чи часник.

Щоб капуста була ще хрусткішою, використовуйте пізні сорти з щільним качаном.

Зберігати закуску можна у холодильнику до 2 тижнів, але зазвичай вона зникає значно швидше.

Маринована капуста з буряком та морквою — це не лише смачно, а й корисно. Вона підтримає імунітет, урізноманітнить раціон і додасть яскравих барв вашому столу. Така страва стане улюбленою як для родинних вечерь, так і для святкових застіль.