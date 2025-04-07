Маринована магнолія: рецепт оригінальної закуски

Маринована магнолія / © Associated Press

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Весна — пора, коли природа розквітає у всій своїй красі. У центрі цього ніжного пробудження — магнолія. Вона — не лише прикраса саду, а й новий фаворит у гастрономічному світі. Один з найоригінальніших способів її приготування — маринування, про це розповіло видання Planthooduk.

Що потрібно знати перед приготуванням

Пелюстки магнолії — їстівні, з м’яким ароматом і легкою гіркуватістю. У східних країнах їх давно додають до чаїв, джемів і салатів. У маринованому вигляді вони нагадують імбир, але мають ніжніший, квітковий смаковий відтінок. Найкраще збирати пелюстки з екологічно чистих дерев, якомога далі від доріг та промислових зон.

Інгредієнти Свіжозібрані квіти магнолії (пелюстки) 5–6 шт. Яблучний чи винний оцет 200 мл Агавовий сироп (можна замінити на мед) 20 мл Морська сіль 1 ч. л Питна вода 100 мл

Приготування

Обережно розберіть квітки та відокремте пелюстки. Промийте їх під струменем холодної води, щоб змити пил і комах, а потім акуратно висушіть на рушнику. У невеликій каструлі змішайте оцет, сироп агави та сіль. Нагрійте на слабкому вогні до повного розчинення солі, але не доводьте до кипіння. Відставте остудитися. Викладіть пелюстки у стерилізовану банку. Залийте їх охолодженим маринадом, додайте води, щоб повністю покрити пелюстки. За потреби притисніть їх ложкою чи покладіть зверху чистий обтяжувач — це дозволить зберегти яскравий колір і запобігти окисненню. Закрийте банку кришкою та залиште на кухонному столі на 4–6 годин. Потім поставте до холодильника.

Найкраще смакує після доби маринування.

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Зберігайте у холодильнику до 2 тижнів.

Як подавати

Маринована магнолія — витончене доповнення до:

суші чи ролів замість імбиру;

рисових страв із овочами чи морепродуктами;

канапок із козячим сиром;

салатів із цитрусовими чи авокадо;

закусок із рибою, наприклад, лососем або тунцем;

дегустаційних сирних дощок — вона чудово поєднується з м’якими сирами.

Останніми роками кулінарія стрімко рухається до натуральності, сезонності та несподіваних інгредієнтів. Салати з фіалками, торти з лавандою, чаї з пелюстками троянд — тепер у тренді й мариновані квіти. Це не лише красиво, а й смачно та корисно.

Маринована магнолія — це про ніжність. Про мить, коли весна стає їжею, а пелюстки — інгредієнтом кулінарного натхнення. Варто лише спробувати і цей квітковий делікатес стане вашою новою гастрономічною звичкою.