Маринована моцарела: рецепт оригінальної закуски

Маринована моцарела / © Credits

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Це ідеальний варіант для аперитиву, винної вечірки чи легкого перекусу вдома. А ще — це прекрасна альтернатива звичайним сирним нарізкам, до яких ми вже звикли. Сьогодні ділимося рецептом від фудблогерки VD Necrasova, яка розповіла, як приготувати ніжну моцарелу у пряному маринаді з базиліком, часником та паприкою. І повірте — це саме та закуска, яку ваші гості з’їдять першою.

Інгредієнти Міні моцарела 375 г Свіжий базилік 20 г Часник 2 зубчики Гіркий перець чилі ½ шт. Сушений орегано 1 ч. л Солодка паприка 1 ч. л Оливкова олія 100 мл Винний оцет 1 ст. л Сіль Чорний перець

Приготування

Вийміть кульки моцарели з розсолу та залиште у ситі на 5–10 хв, щоб стекла зайва волога. Якщо ви використовуєте велику моцарелу, наріжте її на невеликі кубики чи шматочки. У глибокій мисці змішайте подрібнений базилік, часник, гострий перець, орегано, паприку, сіль і перець. Додайте оливкову олію та винний оцет, все ретельно перемішайте. Маринад повинен мати яскравий аромат і насичений смак. Можна додати кілька гілочок розмарину чи цедру лимона для ще кращого аромату. Покладіть моцарелу у чисту банку чи герметичний контейнер. Залийте маринадом так, щоб сир повністю покрився сумішшю. Добре струсіть банку чи обережно перемішайте ложкою. Закрийте кришкою та залиште на 1–1,5 години за кімнатної температури чи на ніч у холодильнику, якщо готуєте заздалегідь.

Подадача

у маленьких порційних скляночках для святкового фуршету

на шпажках з томатами чері та листям базиліку, як мініверсія салату Капрезе

до келиха білого чи ігристого вина

як доповнення до сирної дошки чи брускет

Маринована моцарела — це швидка, стильна та неймовірно смачна закуска, яка не потребує кулінарного досвіду, але справляє враження ресторанного рівня. Спробуйте приготувати і ця закуска стане вашим хітом на будь-якому святі.

Смачного!

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