Маринована скумбрія: рецепт неймовірно смачної домашньої закуски

Маринована скумбрія / © Credits

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На сторінці VD Necrasova розповіли про рецепт маринованої скумбрії, який легко повторити навіть тим, хто лише починає готувати рибні страви. Маринована скумбрія, приготована власноруч, має декілька переваг:

Ви точно знаєте, які інгредієнти використовуються.

Можете регулювати смак: зробити рибу прянішою, пікантнішою чи м’якшою.

Домашній маринад дозволяє зберегти максимум корисних речовин.

Інгредієнти

Для основи

Скумбрія 2 тушки

Лимон ½ шт.

Цибуля ріпчаста (велика) 1 шт.

Для маринаду

Сіль 1 ст. л

Цукор 1 ч. л

Зерна коріандру 0,5 ч. л

Зерна гірчиці 0,5 ч. л

Чорний перець горошком 1 ч. л

Лавровий лист 3 шт.

Олія 130 мл

Столовий оцет 9% 40 мл

Кетчуп 200 г

Вода 40 мл

Приготування

Скумбрію розморозьте у холодильнику, щоб зберегти її текстуру. Відріжте хвостову частину та видаліть залишки нутрощів (якщо потрібно). Тушки промийте. Наріжте скумбрію на порційні шматочки товщиною 1,5–2 см. Це ідеальний розмір для рівномірного маринування. Лимон наріжте маленькими шматочками разом із шкіркою. Цибулю почистьте та наріжте півкільцями. У скляний чи емальований контейнер викладіть шарами: спочатку — цибулю, потім лимон, далі — шматочки скумбрії. Повторюйте шари до закінчення інгредієнтів.

Приготування маринаду

У невелику ємність додайте сіль, цукор, спеції (коріандр, гірчицю, перець, лавровий лист), олію, оцет, кетчуп, воду. Ретельно перемішайте всі інгредієнти. Поставте суміш на середній вогонь, доведіть до кипіння та варіть 3 хв, періодично помішуйте.

Завершення процесу

Дайте маринаду охолонути до теплого стану (не гарячий, щоб не «зварити» рибу). Залийте скумбрію охолодженим маринадом, закрийте контейнер кришкою. Відправте у холодильник мінімум на 24 години. Найкращий смак скумбрія набуває після повного маринування.

Поради

Якщо хочете отримати пікантніший смак, можна додати декілька зубчиків часнику чи кілька шматочків гострого перцю.

Замість кетчупу можна використати томатну пасту з додаванням меду для солодко-кислого смаку.

Для тих, хто полюбляє ніжну текстуру риби — залиште шматочки трохи більшими (до 3 см завтовшки).

Маринована скумбрія — це не тільки смачна закуска, але й джерело корисних жирів для нашого організму. А приготована вдома, вона ще стає гарантією якості та натуральності. Така риба чудово смакує як окремо, так і на бутербродах, у салатах або навіть на святковому столі.