Маринована скумбрія: цікавий рецепт закуски

Маринована скумбрія tiktok.com_foodblog_kristi

Зміст Інгредієнти Риба Маринад Приготування Подача

Скумбрія соковита, ароматна, ніжна та водночас навдивовижу універсальна. Ви можете подати її як закуску до святкового столу, зробити частиною корисного ланчу чи додати до класичного тосту з крем-сиром і кропом.

Фудблогерка зі сторінки foodblog_kristi поділилася рецептом, який вже встиг здобути трендовий статус у соцмережах, як перетворити звичайну скумбрію на ідеальний кулінарний акцент у вашому меню.

Ця риба — чемпіон за вмістом омега-3, вітамінів D та B12. Вона покращує роботу серця, підтримує красу шкіри, а також легко засвоюється. Маринування робить її більш ніжною, ароматною та, що важливо, безпечною для зберігання.

Інгредієнти

Риба

Скумбрія 2 шт. (приблизно 1 кг)

Цибуля 2 шт.

Маринад

Вода 600 мл

Сіль 3 ст. л

Цукор 1,5 ст. л

Рослинна олія 2 ст. л

Оцет 2 ст. л

Коріандр 0,5 ч. л

Перець горошком 0,5 ч. л

Лавровий лист 3 шт.

Приготування

Очистьте скумбрію, видаліть нутрощі та промийте. Наріжте її порційними шматочками. Цибулю наріжте кільцями, вона додасть маринаду ніжної солодкості. У каструлі змішайте воду, сіль, цукор, спеції та лавровий лист. Доведіть до кипіння, зніміть з вогню, додайте олію та оцет. Дайте охолонути, адже гарячий маринад може передчасно «приготувати» рибу, а нам потрібний саме процес холодного маринування. Викладіть шарами рибу та цибулю у контейнер і залийте холодним маринадом. Закрийте контейнер і поставте у холодильник на 24 години. Після цього скумбрія буде готова — ароматна, свіжа, ніжна.

Подача

з теплим багетом і м’яким вершковим сиром;

у поєднанні з печеною картоплею та зеленню;

як частину бранчу: тости, яйця пашот, трішки каперсів;

у ролі закуски з лимоном та червоною цибулею.

Чим тонше нарізані шматочки риби — тим швидше та рівномірніше вона промаринується, але не робіть їх занадто тонкими, щоб скумбрія залишалася соковитою.